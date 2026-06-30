Ileana Lazariuc, adevărul despre relația cu fostul soț. Ce spune despre asocierea cu numele lui Alexandru Țiriac chiar și după divorț

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În unul dintre rarele interviuri pe care le-a oferit Ileana Lazariuc a spus adevărul despre relația cu fostul soț, Alexandru Țiriac. Bruneta a dezvăluit ce crede, de fapt, despre asocierea cu numele afaceristului român chiar și după divorțul produs în urmă cu 9 ani.

Cum se înțeleg Ileana Lazariuc și Alexandru Țiriac după divorț

Fosta parteneră de viață a lui Alexandru Țiriac (48 ani) este una dintre cele mai frumoase femei din România. Mulți se gândesc doar la tenismena Sorana Cîrstea (36 ani). În schimb, cunoscutul afacerist a avut o relație de lungă durată cu Ileana Lazariuc (44 ani). Cei doi au fost căsătoriți aproape un deceniu și sunt părinții a doi băieți adolescenți.

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Deși au divorțat în mare secret bruneta este în continuare asociată cu numele fostului soț. Vedeta , cu toate că a dispărut din lumina reflectoarelor în urma separării. Acum a decis să pună punctul pe „i”. A vorbit deschis despre legătura pe care o are cu tatăl copiilor săi, lăudându-l pentru felul său de a fi.

Are numai cuvinte de laudă pentru fiul milionarului Ion Țiriac. Îi poartă un mare respect, cei doi reușind să se bucure de un co-parenting excelent după ce au pus capăt mariajului, în anul 2017. Interacțiunea dintre părinți este una armonioasă și care se desfășoară în cele mai bune condiții atât de dragul fostei relații, cât și a băieților celebrului cuplu, Alexandru și Noah.

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„Este un lucru firesc, până la urmă am fost împreună o jumătate de viaţă şi el a fost şi va rămâne o parte extrem de importantă din trecutul meu. Este tatăl copiilor mei şi este un tată absolut extraordinar, dedicat şi implicat, pentru care voi avea întotdeauna un respect profund.

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Am reușit să păstrăm o relaţie matură, caldă şi liniştită, bazată pe comunicare şi pe respect reciproc, punând mereu pe primul loc echilibrul şi fericirea băieţilor noştri”, a explicat Ileana Lazariuc, pentru .

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Ileana Lazariuc: ”Lucrurile preţioase se trăiesc în interiorul familiei”

„Eu cred în continuare în iubire şi cred cu tărie în oamenii buni, indiferent de lecţiile prin care trecem cu toţii de-a lungul vieţii. Însă, odată cu trecerea timpului, modul în care priveşti acest sentiment se transformă profund. Nu mai cauţi zbuciumul sau idealurile din adolescenţă, ci cauţi respect, grijă reciprocă, o prietenie sinceră şi o stare de linişte deplină.

Cât despre viaţa mea personală, am ales de mult timp să o ocrotesc în totalitate. Lucrurile preţioase se trăiesc simplu şi discret, în interiorul familiei”, a mai spus fosta soție a lui Alexandru Țiriac, pentru aceeași sursă.

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În plus, Ileana Lazariuc a mai subliniat că după divorț și-a dorit să ducă o existență discretă. Frumoasa brunetă nu a simțit nevoia să apară doar pentru a bifa anumite evenimente sau pentru a fi o prezență. Locuiește în Dubai, viața sa fiind una flexibilă, precizând că poate să se adapteze oriunde și oricând în altă parte.

Indiferent unde a fost stabilită până în momentul de față gândul său a rămas mereu la țara natală. România este un loc pe care-l poartă mereu în sufletul său și unde vine cu plăcere. Aici are oameni dragi, prieteni și numeroase amintiri care reușesc să o încarce cu o energie caldă și aparte. Întrebată dacă va reveni vreodată definitiv Ileana Lazariuc a transmis că nu-și face planuri rigide pentru viitor.

Și-a propus să se bucure de fiecare zi petrecută în țară. De asemenea, fiica renumitei artiste Anastasia Lazariuc a semnat și câteva contracte importante perioada asta. atunci când apare. Acest lucru arată că este o femeie care știe cum să strălucească și să iasă în evidență. Cu toate acestea, nu are dorința de a etapa în vreun fel.