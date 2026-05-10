Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile

Data de 12 aprilie este una specială pentru Ileana Lazariuc. Fosta noră a lui Ion Țiriac și-a aniversat ziua de naștere alături de cei dragi și a avut toate privirile asupra sa. Internauții au remarcat că este strălucitoare și că nu-și arată deloc vârsta pe care o are, de fapt, în actele de identitate.

Cum arată Ileana Lazariuc la 44 de ani

Fosta soție a lui Alexandru Țiriac este o prezență discretă și nu se afișează foarte des în social media. De când este stabilită în Emiratele Unite Arabe, Ileana Lazariuc (44 ani), stă departe de lumina reflectoarelor preferând să se concentreze pe creșterea și educarea celor doi băieți ai săi.

Într-o postare din social media frumoasa vedetă arată răvășitoare la anii pe care i-a împlinit pe 12 aprilie. Fostul model a uimit cu trăsăturile sale fizice, demonstrând că se menține în formă maximă. Are o siluetă de invidiat, motiv pentru care internauții i-au lăsat numeroase aprecieri în mediul virtual.

„Ea nu îmbătrânește niciodată”, este mesajul pe care l-a lăsat artista Antonia, pe Instagram. „Ileanaaaa…am uitat că ai aceeași zi de naștere ca Antonica mea. La mulți ani, femeie frumoasă! Multe binecuvântări”, a completat mama frumoasei cântărețe de muzică ușoară.

„Frumoasă în absolut”, „Frumusețe! Genele tale sunt totul, restul nu mai contează”, „Ești superbă, bucurii mii”, „Doamne Doamne ți-a dat tot ce a avut El mai bun” sau „Superbă”, sunt o mică parte dintre comentariile primite de Ileana Lazariuc.

Ileana Lazariuc și Alexandru Țiriac, divorț după 17 ani

Ileana Lazariuc a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu fiul miliardarului Ion Țiriac. Fostul fotomodel s-a iubit vreme de 17 ani cu Alexandru Țiriac, mariajul dintre cei doi destrămându-se în anul 2017. Cu toate acestea, au anunțat că nu mai formează un cuplu abia doi ani mai târziu.

Din mariajul lor au rezultat doi băieți, Alexandru născut în 2008, și Nicholas, în 2009. Foștii parteneri de viață au locuit o perioadă îndelungată la Paris, dar apoi au decis să revină în București. În prezent, frumoasa șatenă duce un trai extrem de liniștit în Dubai.

În altă ordine de idei, fosta noră a lui Ion Țiriac este celebră datorită mamei sale. E fiica Anastasiei Lazariuc, însă nu a urmat întocmai același traseu profesional ca mama sa. La doar 15 ani și-a început cariera de model, iar apoi a cochetat cu muzica. A făcut parte din trupa „Trinity”.

De asemenea, Ileana Lazariuc a jucat în câteva producții cinematografice. Supraviețuitorul, în regia lui Sergiu Nicolaescu, și apărut în anul 2008 este unul dintre filmele în care a apărut vedeta. O altă peliculă este Attack Force (Lovitură de maestru), care a avut premiera în 2006.