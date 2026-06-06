Sport

Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 

Ileana Lazariuc, anunț important despre o colaborare care îi aduce beneficii financiare. Ce parteneriat a semnat, de fapt, fosta noră a lui Ion Țiriac.
Alexa Serdan
06.06.2026 | 18:45
Ileana Lazariuc veste uriasa legat de un proiect special Fosta sotie a lui Alexandru Tiriac a dat lovitura
Colaborarea de care Ileana Lazariuc este mândră. Sursa foto: Instagram.com
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O veste uriașă legat de un proiect special vine din partea superbei Ileana Lazariuc. Descoperă în rândurile de mai jos cum a dat lovitura fosta soție a lui Alexandru Țiriac. A primit laude din toate direcțiile.

Colaborare inedită pentru Ileana Lazariuc

Fosta noră a lui Ion Țiriac este o prezență ravisantă la 44 de ani. Ileana Lazariuc reușește să fure toate privirile atunci când își face apariția la diferite evenimente mondene sau pe rețelele de socializare. Frumoasa vedetă este o femeie elegantă și mereu în pas cu modă, trăsăturile sale fizice atrăgând numeroase parteneriate.

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Șatena a dezvăluit că a semnat o colaborare de care este tare mândră. Anunțul important a fost făcut public în social media, acolo unde nu postează foarte des. Cu această ocazie, a mărturisit că este extrem de încântată de felul în care a decurs proiectul în care s-a implicat total. E un parteneriat cu un brand de bijuterii de lux.

Marca se remarcă prin rafinamentul colecțiilor de ceasuri și accesoriilor cu diamante și alte pietre prețioase. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac este văzută drept muză de reprezentanții brandului cu care a semnat de curând. A devenit imaginea oficială a unei colecții care poartă denumirea „I Bellissimi Gioielli d’Italia”.

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Noua serie de accesorii care o are în prim-plan pe Ileana Lazariuc este „un omagiu adus frumuseții autentice, născut din pasiune, tradiție și artă”. Colecția îi determină pe oameni să descopere farmecul bijuteriilor italiene într-o incursiune prețioasă, plină de emoție și eleganță. Bijuteriile se găsesc deja în magazinele din toată țara.

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O postare distribuită de Ileana Lazariuc (@ileanalazariuc)

Mesajul transmis de Ileana Lazariuc

„O campanie superbă, o echipă minunată și gata! Mulțumesc din suflet pentru că ați făcut ca acest proiect să fie atât de special”, a notat Ileana Lazariuc, în dreptul unei filmări inedite de pe Instagram. „O declarație de stil în fiecare detaliu. Sunt mândră să fac parte din această frumoasă campanie”, a completat vedeta.

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Comentariile oamenilor nu au întârziat să apară. Șatena a primit reacții atât din partea persoanelor publice, cât și a admiratorilor. Alice Peneacă și Valentina Pelinel au numit-o „superbă”, în timp ce Alina Pușcău a remarcat: „atât de frumoasă și elegantă, felicitări”. De asemenea, Lili Sandu i-a lăsat un emoji cu o inimă roșie.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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