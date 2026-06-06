Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 

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O veste uriașă legat de un proiect special vine din partea superbei Ileana Lazariuc. Descoperă în rândurile de mai jos cum a dat lovitura fosta soție a lui Alexandru Țiriac. A primit laude din toate direcțiile.

Colaborare inedită pentru Ileana Lazariuc

Fosta noră a lui Ion Țiriac este o . Ileana Lazariuc reușește să fure toate privirile atunci când își face apariția la diferite evenimente mondene sau pe rețelele de socializare. Frumoasa vedetă este o femeie elegantă și mereu în pas cu modă, trăsăturile sale fizice atrăgând numeroase parteneriate.

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Șatena a dezvăluit că a semnat o colaborare de care este tare mândră. Anunțul important a fost făcut public în social media, acolo unde nu postează foarte des. Cu această ocazie, a mărturisit că este extrem de încântată de felul în care a decurs proiectul în care s-a implicat total. E un parteneriat cu un brand de bijuterii de lux.

Marca se remarcă prin rafinamentul colecțiilor de ceasuri și accesoriilor cu diamante și alte pietre prețioase. este văzută drept muză de reprezentanții brandului cu care a semnat de curând. A devenit imaginea oficială a unei colecții care poartă denumirea „I Bellissimi Gioielli d’Italia”.

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Noua serie de accesorii care o are în prim-plan pe Ileana Lazariuc este „un omagiu adus frumuseții autentice, născut din pasiune, tradiție și artă”. Colecția îi determină pe oameni să descopere farmecul bijuteriilor italiene într-o incursiune prețioasă, plină de emoție și eleganță. Bijuteriile se găsesc deja în magazinele din toată țara.

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Mesajul transmis de Ileana Lazariuc

„O campanie superbă, o echipă minunată și gata! Mulțumesc din suflet pentru că ați făcut ca acest proiect să fie atât de special”, a notat Ileana Lazariuc, în dreptul unei filmări inedite de pe Instagram. „O declarație de stil în fiecare detaliu. Sunt mândră să fac parte din această frumoasă campanie”, a completat vedeta.

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Comentariile oamenilor nu au întârziat să apară. Șatena a primit reacții atât din partea persoanelor publice, cât și a admiratorilor. Alice Peneacă și Valentina Pelinel au numit-o „superbă”, în timp ce Alina Pușcău a remarcat: „atât de frumoasă și elegantă, felicitări”. De asemenea, Lili Sandu i-a lăsat un emoji cu o inimă roșie.