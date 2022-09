Ileana, sora lui Culiță Sterp, probleme cu cea de-a doua sarcină: ”Am mereu stări de leșin”

Cu ce se confruntă tânăra pe perioada celei de-a doua sarcini. Frumoasa șatenă are o stare generală foarte proastă și mai multe stări de leșin. Oboseala și-a pus serios amprenta asupra sa în ultima vreme.

Ileana, sora mai mare a lui Culiță Sterp, are o stare proastă. E însărcinată a doua oară

Ileana, sora cea mare a lui Culiță Sterp, are probleme cu cea de- . Tânăra, care este mama unei fetițe, mărturisește că sarcinile nu se aseamănă deloc una cu cealaltă, cea din prezent fiind mai complicată.

Stările de leșin și de oboseală sunt doar două dintre simptomele cu care se confruntă șatena și de care va scăpa abia în al doilea trimestru de sarcină. În momentul de față sarcina are aproximativ 8 săptămâni, adică două luni.

„Sarcina aceasta nu este deloc ca prima. Acum confirm și eu faptul că sarcinile sunt foarte diferite între ele. Am avut și am niște zile mai proaste, mă simt nu foarte bine, am mereu stări de leșin, mă simt foarte obosită.

Sper să treacă repede. Acum am ieșit de la control și parcă sunt mai liniștită. Am șapte săptămâni și un pic și sunt foarte fericită.

Sper să treacă perioada asta, cu stările astea urâte, pentru că și Carla are nevoie de mine și sunt atâtea lucruri de făcut”, a mărturisit sora lui Culiță Sterp după ce a ieșit de la medic, pe pagina de .

Ileana Sterp, gânduri bune pentru fanii săi

Ileana Sterp a ținut să le mulțumească tuturor pentru griji pentru că au fost numeroase persoane care i-au scris și au întrebat-o despre . Tânăra speră să-și revină cât mai repede, dar până atunci ia o pauză.

Sora cântărețului de muzică de petrecere Culiță Sterp are numai gânduri bune pentru fanii săi din mediul virtual, unde nu este tocmai activă zilele astea.

„Mulțumesc pentru mult pentru griji. Revin când o să fiu mai bine”, a spus în încheiere Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.