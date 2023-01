Ileana Sterp, momente neplăcute în sarcină. Prin ce trece sora lui Culiță Sterp

Tânăra le-a dezvăluit internauților momentele neplăcute de care are parte în . Prin ce trece sora renumitului artist care urmează să devină mamă pentru a doua oară în perioada următoare. Ea are o fetiță pe nume Carla.

Ileana Sterp, clipe grele. Cu ce se confruntă în timpul sarcinii sora lui Culiță Sterp

Ileana Sterp își ține fanii la curent cu starea de sănătate. Recent, a organizat o sesiune de întrebări unde le-a spus oamenilor că nu a avut o stare tocmai bună și că a simțit nevoia să lenevească toată ziua în pijamale.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale.

Nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru.

Îmi doresc să alăptez mai mult de data asta. 1 an și 2 luni am alăptat-o pe Carla, acum vreau măcar un an jumate sau mai mult, nu am un timp”, a povestit Ileana Sterp pe contul de .

În plus, a mărturisit că a înțărcat-o pe fiica sa, Carla, pentru că își dorea să rămână însărcinată, dar vrea ca la al doilea copil să alăpteze o perioadă mai îndelungată. În prezent, este gravidă în 27 de săptămâni.

Ileana Sterp, viața alături de doi copii

Ileana Sterp nu se ferește să vorbească despre cum va arăta viața sa alături de doi copii. Tânăra este convinsă că se va acomoda destul de repede la programul celor mici, deși e conștientă că nu va fi deloc ușor.

Până în momentul de față sora lui Culiță Sterp a luat în greutate în jur de 6 kilograme și cu siguranță va mai pune având în vedere că mai are două luni până va fi mamă din nou.

Cât despre botezul celui mic, vedeta nu a oferit prea multe detalii, însă a dezvăluit că fiica sa, Carla, a fost creștinată direct în maternitatea în care a venit pe lume.

„Nu am frici, gândurile mele sunt pozitive și probabil de aceea nu apar fricile sau stările mai urâte”, a mai adăugat Ileana Sterp pe rețelele de socializare.