Ileana Sterp, noi detalii despre starea de sănătate. Sora lui Culiță este însărcinată în 8 săptămâni: „Știu că o să treacă”

Pentru Ileana Sterp, cea de-a doua sarcină este cu mult diferită de primă. Chiar dacă așteaptă cu nerăbdare să devină din nou mămică, sora lui Culiță Sterp se confruntă cu mai multe probleme. Totuși, tânăra nu se complace în această situație și nu își anulează planurile.

Ileana Sterp a oferit noi vești despre starea de sănătate. Sora lui Culiță Sterp este însărcinată pentru a doua oară

La finalul lunii trecute, și că bebe numărul doi” este pe drum.

Cu toate că o bucură faptul că fiica sa va avea o surioară, spre deosebire de prima sarcină,

Chiar dacă starea sa nu este deloc una bună, Ileana Sterp refuză să se complacă și să rămână în casă. Ea își onorează în continuare angajamentele și planurile făcute cu mult timp înainte.

Pe contul său de Instagram, acolo unde ține legătura cu urmăritorii săi, sora lui Culiță Sterp a publicat câteva imagini de la o nuntă. Ea l-a însoțit pe soțul său și a făcut tot posibilul să se distreze.

„Starea mea de rău continuă, dar nu vreau să mă plâng, știu că o să treacă”, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă sora lui Culiță Sterp?

În urmă cu doar câteva zile, Ileana Sterp a mărturisit că de când a aflat că este însărcinată este mult mai obosită și are adesea stări de leșin.

„Sarcina aceasta nu este deloc ca prima. Acum confirm și eu faptul că sarcinile sunt foarte diferite între ele. Am avut și am niște zile mai proaste, mă simt nu foarte bine, am mereu stări de leșin, mă simt foarte obosită.

Sper să treacă repede. Acum am ieșit de la control și parcă sunt mai liniștită. Am șapte săptămâni și un pic și sunt foarte fericită.

Sper să treacă perioada asta, cu stările astea urâte, pentru că și Carla are nevoie de mine și sunt atâtea lucruri de făcut”, a povestit Ileana Sterp.