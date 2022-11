Ileana Sterp, primele declarații după accidentul lui Culiță. De ce nu i-a mai luat apărarea fratelui său

Ileana Sterp a făcut primele declarații după accidentul lui Culiță Sterp. Sora acestuia nu i-a mai luat apărarea!

Ileana Sterp, primele declarații după accidentul lui Culiță

Ileana Sterp a spus că nu vrea să dea declarații despre și cel mai bine este ca fanii să aștepte ca el însuși să vină cu povestea acestei întâmplări.

Totuși, Ileana Sterp a mărturisit că fratele său realizează gravitatea faptelor sale și i-a îndemnat pe cei care îl critică să se uite mai întâi la propriile greșeli, pentru că nimeni nu este perfect.

„Sunt sigură că Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără de greșeală”, și-a început aceasta discursul din online.

Ileana Sterp nu i-a mai luat apărarea fratelui său

Ileana Sterp a mai spus că mereu i-a luat apărarea fratelui său când a fost cazul, dar acum aceasta crede că este datoria lui să vină în fața oamenilor și să explice tot ce s-a întâmplat în .

Ileana Sterp a mai spus că Culiță este încă șocat de cele petrecute și are nevoie de câteva zile să își revină din șoc.

De asemenea, aceasta a spus că este fericită că toată lumea implicată în accident e bine, mai ales celălalt șofer lovit de fratele său.

„Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit.

Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și după cum vedeți nici nu pot spune prea multe. El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el”, a mai spus Ileana Sterp.