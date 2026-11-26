Ilia Topuria nu mai ascunde faptul că iubește din nou. Luptătorul s-a îndrăgostit de o superbă balerină din Georgina. Lina Sitchinava este mai mică cu 10 ani decât celebrul sportiv care are doi copii cu fosta soție, Giorgina Uzcategui Badell.
În carieră Ilia Topuria (29 ani) a arătat că este puternic și imbatabil. Fostul campion UFC la două categorii diferite are o carieră de succes, iar de curând s-a afișat cu o mașină spectaculoasă în țara sa natală, Georgia. Sportivul care este născut în Germania a condus un autoturism evaluat la aproape 400.000 de euro.
Reîntoarcerea la rădăcini se pare că a fost și cu alt scop. Luptătorul profesionist de arte marțiale mixte pare că a trecut peste despărțirea extrem de mediatizată de Giorgina Uzcategui, mama copiilor săi. Scandalul dintre ei a ajuns în instanță, motiv pentru care tânărul a fost nevoit să ia o pauză de la partea profesională.
Jurnalistul Javi de Hoyos susține că a lăsat în urmă acest capitol din viața sa, care a fost unul extrem de dificil. Mai mult decât atât, luptătorul și-a găsit fericirea în brațele unei tinere care este mai mică cu 10 ani decât el. Lina Sitchinava este model și balerină georgiană și are o comunitate destul de mare în online.
Pe Instagram frumoasa șatenă este urmărită de peste 65.000 de persoane. Ilia Topuria a apărut alături de actuala iubită într-o fotografie inedită, imaginea surprinzându-l în timp ce o sărută pe obraz. Potrivit New York Post, poza a fost inițial distribuită într-o poveste de pe Instagram rezervată prietenilor apropiați. Ulterior, a fost făcută publică și astfel cei doi au pus capăt zvonurilor care începuseră să prindă amploare în ultima perioadă. Prin urmare, sportivul a confirmat că are o relație sentimentală cu superba balerină. Cu toate acestea, luptătorul nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.
„Pot confirma că sunt un cuplu de o lună”, a declarat jurnalistul Javi de Hoyos, conform sursei citate anterior. Noua iubită a lui Ilia Topuria are o carieră artistică promițătoare. Lina Sitchinava face parte din noua generație a Baletului Național Georgian Sukhishvili. Instituția este o prestigioasă companie de dans tradițional care aduce cultura țării pe marile scene din întreaga lume. Frumoasa șatenă și-a descoperit pasiunea pentru dans încă din copilărie. În cadrul unei emisiuni TV a dezvăluit că nu-și imaginează o viață trăită departe de scenă. Iubește să danseze și face asta în fiecare zi, fără să se gândească că este o corvoadă, fiind mai degrabă o plăcere, o bucurie pură. Pe lângă spectacole și turnee, balerina și-a creat o nișă pe rețelele de socializare. Videoclipurile și coregrafiile sale stârnesc admirație în rândul fanilor.
Admiratorii au putut-o urmări și în altă postură, în momentul în care a participat la „MasterChef”. Gătitul este o pasiune și o îmbină cu succes cu latura artistică, studiile și munca de model. În aceeași notă, partenera lui Ilia Topuria participă adesea la ședințe foto, care o pun în cea mai bună lumină.