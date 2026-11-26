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Ilia Topuria nu mai ascunde faptul că iubește din nou. Luptătorul s-a îndrăgostit de o superbă balerină din Georgina. Lina Sitchinava este mai mică cu 10 ani decât celebrul sportiv care are doi copii cu fosta soție, Giorgina Uzcategui Badell.

Cine e noua parteneră a lui Ilia Topuria

În carieră Ilia Topuria (29 ani) a arătat că este puternic și imbatabil. Fostul campion UFC la două categorii diferite are o carieră de succes, iar de curând în țara sa natală, Georgia. Sportivul care este născut în Germania a condus un autoturism evaluat la aproape 400.000 de euro.

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Reîntoarcerea la rădăcini se pare că a fost și cu alt scop. Luptătorul profesionist de arte marțiale mixte pare că a trecut peste despărțirea extrem de mediatizată de Giorgina Uzcategui, mama copiilor săi. dintre ei a ajuns în instanță, motiv pentru care tânărul a fost nevoit să ia o pauză de la partea profesională.

Jurnalistul Javi de Hoyos susține că a lăsat în urmă acest capitol din viața sa, care a fost unul extrem de dificil. Mai mult decât atât, luptătorul și-a găsit fericirea în brațele unei tinere care este mai mică cu 10 ani decât el. Lina Sitchinava este model și balerină georgiană și are o comunitate destul de mare în online.

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Pe Instagram frumoasa șatenă este urmărită de peste 65.000 de persoane. Ilia Topuria a apărut alături de actuala iubită într-o fotografie inedită, imaginea surprinzându-l în timp ce o sărută pe obraz. Potrivit t, poza a fost inițial distribuită într-o poveste de pe Instagram rezervată prietenilor apropiați. Ulterior, a fost făcută publică și astfel cei doi au pus capăt zvonurilor care începuseră să prindă amploare în ultima perioadă. Prin urmare, sportivul a confirmat că are o relație sentimentală cu superba balerină. Cu toate acestea, luptătorul nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

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Ce pasiuni are iubita lui Ilia Topuria

„Pot confirma că sunt un cuplu de o lună”, a declarat jurnalistul Javi de Hoyos, conform sursei citate anterior. Noua iubită a lui Ilia Topuria are o carieră artistică promițătoare. Lina Sitchinava face parte din noua generație a Baletului Național Georgian Sukhishvili. Instituția este o prestigioasă companie de dans tradițional care aduce cultura țării pe marile scene din întreaga lume. Frumoasa șatenă și-a descoperit pasiunea pentru dans încă din copilărie. În cadrul unei emisiuni TV a dezvăluit că nu-și imaginează o viață trăită departe de scenă. Iubește să danseze și face asta în fiecare zi, fără să se gândească că este o corvoadă, fiind mai degrabă o plăcere, o bucurie pură. Pe lângă spectacole și turnee, balerina și-a creat o nișă pe rețelele de socializare. Videoclipurile și coregrafiile sale stârnesc admirație în rândul fanilor.

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Admiratorii au putut-o urmări și în altă postură, în momentul în care a participat la „MasterChef”. Gătitul este o pasiune și o îmbină cu succes cu latura artistică, studiile și munca de model. În aceeași notă, partenera lui Ilia Topuria participă adesea la ședințe foto, care o pun în cea mai bună lumină.