Ilie Balaci a fost la un pas de a deveni directorul tehnic al FRF: “S-a întâlnit cu Răzvan Burleanu!”

a fost subiectul de discuție în podcastul marca FANATIK, „Oldies but Goldies”. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au comemorat momentele frumoase în care protagonist a fost legenda din Bănie.

Ilie Balaci putea lucra la FRF

„Minunea blondă”, așa cum era poreclit Ilie Balaci, s-a stins mult prea devreme din viață. El a decedat la vârsta de 62 de ani. . A existat chiar un moment în care putea să preia un post-cheie în cadrul Federației Române de Fotbal.

Andrei Vochin și-a amintit de momentul în care Ilie Balaci a fost propus la FRF. Până la urmă, în funcția de director tehnic a fost numit Mihai Stoichiță. În plus, jurnalistul a vorbit despre felul în care fostul mare fotbalist era perceput în Bănie, de fanii Universității.

„A fost un moment în care i-am propus să vină în funcția de director tehnic la Federația Română de Fotbal. Au fost niște discuții. A fost la câteva întâlniri cu Răzvan Burleanu. Mă tot gândeam cum aș putea să îl descriu eu pe Ilie Balaci. Cred că aș găsi trei cuvinte. A fost un om tare orgolios, tare ambițios și foarte libertin. Cred că a strâns într-un mănunchi aceste epitete.

Oamenii din Craiova povestesc că, încă din anii ’60, Ilie Balaci era vedetă. La 10 ani, era deja cunoscut. Se știa că, în Craiova, sunt doi copii fenomenali care joacă fotbal. Erau Ilie Balaci și Sorin Cârțu”, a povestit Andrei Vochin în podcastul „Oldies but Goldies”.

Cariera fabuloasă a lui Ilie Balaci

Ilie Balaci a jucat 11 ani pentru Universitatea Craiova. În cele 285 de partide, a reușit să înscrie 76 de goluri. „Minunea blondă” din Bănie a evoluat, pentru o perioadă, și la Scornicești, dar și la Dinamo București.

După retragerea din fotbalul profesionist, Ilie Balaci a pregătit mai multe formații din România și din zona arabă. A stat pe banca unor echipe precum Al-Hilal, Al-Shabab sau Al-Ain.