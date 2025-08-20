Ilie Balaci a ratat Euro 1984 din cauza unei accidentări horror: “Pe mine trebuia să mă trimită afară să mă opereze!”

Naționala României se califica cu Mircea Lucescu la Campionatul European din 1984 după remiza din deplasare contra Cehoslovaciei (scor 1-1) pe 30 noiembrie 1983. Cum a ratat Ilie Balaci prezența la competiția din Franța,

Ilie Balaci și accidentarea care l-a ținut departe de Euro 1984

Ilie Balaci era unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai perioadei comuniste, el debutând la echipa națională a României la doar 17 ani. „Minunea Blondă” a ratat prezența la Euro 1984, din cauza unei accidentări grave.

Andrei Vochin a povestit cum Grigore Arezanov, , i-a încheiat cariera fotbalistului Universității Craiova la doar 27 de ani într-un meci cu Baia Mare.

„Pe el, ce l-a deteriorat, din punct de vedere fotbalistic, a fost accidentarea. Prima lui accidentare importantă a fost în vara lui 1983, când Mircea Lucescu a dus echipa națională la un turneu de pregătire în Franța. Au jucat un meci cu PSG, iar Balaci și-a rupt meniscul. A stat apoi 4-5 luni. A revenit să joace… deja noi ne bucuram ca suporteri, auzeam că și-a revenit Balaci, pentru că, apropo de borne, el are mare contribuție în acea calificare a lui Mircea Lucescu în 1984.

Lucescu îl adora. S-a și dovedit că a încercat să îl ajute după accidentare, alta care venise în februarie 1984. Mult mai gravă decât cea cu meniscul, o problemă gravă. Nu prea se rezolva prin țară pe vremea aceea, marea lui supărare a fost că: ‘Pe mine trebuia să mă trimită afară să mă opereze. Nu m-au trimis afară, nu m-au ajutat cu nimic cu operația pentru că eu trebuia să fiu operat afară și să joc în continuare’.

„Așa îl ține minte toată țara pe Arezanov. Balaci a revenit, dar nu a mai fost la fel”

Revenind la acea accidentare, în 21 februarie, a fost un meci la Baia Mare și acolo s-a petrecut. Jucătorul celor de la Baia Mare, Arezanov (n.r. – Grigore Arezanov), a fost cel care în meciul ăla avea să înscrie și golul prin care Baia Mare a câștigat împotriva Craiovei, iar Ilie Balaci susținea: ‘A sărit cu picioarele pe mine’. Nu sunt imagini de la meciul respectiv, bine, nici să televizau meciurile atunci, decât unul de etapă. Așa îl ține minte toată țara, duce crucea asta grea și Arezanov în toată viața lui.

După meciul ăsta, operații și așa mai departe, el încearcă și revine. Revine inclusiv să joace la Universitatea Craiova în sezonul 1984/1985, dar nu mai e același Ilie Balaci și mai mult decât atât, simțindu-l mai slăbit, Ilie povestește iarăși că nu au fost recunoscători cei de la Craiova absolut deloc față de el. În momentul în care trebuia să meargă la Pireu să joace cu Olympiacos returul din Cupele Europene în sezonul 1984/1985, pe vremea aceea era cu viză, cu pașaport. Lui Ilie Balaci nu i-au dat pașaportul, fiind jucători în echipa aia, ca să meargă la returul cu Olympiacos, de teamă să nu rămână acolo”, a spus inițial Andrei Vochin.

„O declarație din presa vremii, a lui Ilie Balaci: ‘Pe Arezanov l-am iertat, deși nu cred că am să-l uit vreodată’. A susținut că intenționat a sărit cu picioarele pe el”, a precizat și moderatorul Horia Ivanovici. „Da, și nu făcuse 27 de ani în acel moment!”, a concluzionat Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.