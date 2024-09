Gabi Boldici și Ilie Balaci au fost la un pas să rămână în Germania, după returul cu Bayern Munchen din Cupa Campionilor Europeni. Fostul portar al Științei a dezvăluit că el și „Minunea Blondă” au primit o propunere tentantă după eliminarea din cupele europene.

Ilie Balaci a refuzat Germania! Ce propunere a primit „Minunea Blondă” după returul cu Bayern Munchen

În martie 1982, Craiova Maxima era eliminată din sferturile Cupei Campionilor Europeni de Bayern Munchen. Bavarezii s-au impus cu 2-0 în tur pe „Centralul din Bănie”, iar în retur oltenii au reușit doar un rezultat de egalitate pe terenul nemților.

Gabi Boldici a mărturisit că el și Ilie Balaci au fost invitați să rămână în Germania. Oferta a venit din partea unui medic român, însă „Minunea Blondă” a preferat să revină în România, deși inițial a acceptat propunerea sa.

„Îmi aduc aminte o întâmplare cu Ilie Balaci. Când am jucat returul la Bayern Munchen, iar după meci, doctorul Puiu a venit la noi în cameră cu un carton de bere şi ne-am adunat mai mulţi. Ţin minte că stăteam la hotelul Hilton şi ploua torenţial.

Ne-a propus mie şi lui Ilie să rămânem în Germania, l-am întrebat pe Ilie şi el a zis da. Doctorului îi era teamă de Grigore Ciupitu, să nu fie informator şi ne-a chemat jos la hotel. Am coborât eu cu el, am stat o jumătate de oră şi Ilie nu a mai venit, iar doctorul a plecat.

Când am urcat l-am întrebat pe Ilie ce face, el mi-a spus: «Bă, eu am glumit, ce, tu ai luat-o în serios, cum să rămânem în Germania?». Chiar dacă am pierdut cu 2-0 acasă, noi am avut şansa de a ne califica atunci, la 1-1 în retur am avut 2-3 ocazii incredibile acolo să ne calificăm în semifinalele Cupei Campionilor Europeni”, a spus Gabi Boldici.

Gabi Boldici, despre convocarea lui Laurențiu Popescu: „Merita să fie printre cei trei portari de la EURO 2024”

Gabi Boldici a fost prezent la conferința de presă dedicată turneului „Ilie Balaci”. Fostul mare portar al Universității Craiova a comentat pentru „dubla” cu Kosovo și Lituania.

Legenda din Cetatea Băniei a fost antrenor cu portarii la națională în mandatul lui Victor Pițurcă. Gabi Boldici nu s-a declarat surprins de alegerea lui Mircea Lucescu, care l-a convocat pe Laurențiu Popescu în locul lui Horațiu Moldovan.

Fostul mare portar este de părere că Laurențiu Popescu trebuia să fie și în lotul României de la EURO 2024. În acest moment, fotbalistul se luptă pentru titularizare cu Florin Niță și Ștefan Târnovanu.

„Nu m-a suprins convocarea lui Laurenţiu Popescu la naţională, eu cred că merita să fie chemat de anul trecut şi să fie printre cei trei portari de la EURO 2024, datorită prestaţiilor şi seriozităţii lui”, a spus Gabi Boldici.