Ilie Balaci, acuzat că a vândut meciul cu Dusseldorf: “Craiova l-a trimis la un atelier auto!”

Chiar dacă , Ilie Balaci și poveștile legate de el vor rămâne pe veci în memoria colectivă. „Minunea Blondă” a trecut însă și prin momente delicate, precum cel în care . Andrei Vochin a povestit întreg episodul controversat.

Acuzat că a vândut un meci, Ilie Balaci a fost suspendat și trimis să muncească ca un cetățean de rând. Ce a pățit „Minunea Blondă”

Fotbaliștii care pariază pe meciuri de fotbal există de mult timp în sportul rege. Această practică se purta și pe vremea când Ilie Balaci era jucător, chiar el recurgând la asemenea gesturi.

Meciul care s-a lăsat însă cu urmări serioase pentru cariera sa a fost Universitatea Craiova – Fortuna Dusseldorf, scor 3-4, în cupele europene din sezonul 1978-1979. Jucătorul „juveților” a fost acuzat că a vândut meciul și a fost trimis apoi la munca de jos.

„Pe el l-au suspendat. În 1978 a avut o suspendare de vreo 2-3 luni de la Universitatea Craiova. Nu cred că a făcut lucrul pentru care a fost învinuit. M-am și uitat, dar n-am găsit imagini, am văzut numai meciul retur de la… Fortuna Dusseldorf, a fost meci în Cupele Europene și politicienii vremii, cum erau ei obișnuiți, dacă echipa pierdea, trebuia să găsească țapii ispășitori. Au fost tot felul de meciuri de genul ăsta în care cineva trebuia să vândă…

A fost acuzat după meciul cu Fortuna Dusseldorf de la Craiova, 3-4, că ar fi vândut meciul. Ilie Balaci povestește că a fost și o întâmplare că cineva a fost văzut cu mașina cu numere străine, niște prieteni de-ai lui, că era mașina lui… și așa mai departe. Cert este că l-au suspendat. Decizie plecată de la Craiova, dar de la zona politică, că ar fi trântit meciul. Mașina era un Fiat 127, care pe vremea aceea era mașină bună. După ce Steaua a pierdut finala din 1989, au fost înfierați pe revista ‘Săptămâna’ jucătorii Stelei, că beau, că stau prin restaurante, păi aia nu știai mă și înainte!? Și când a câștigat-o pe aia din 1986, și atunci beau, nu doar atât. Așa a fost și cu Balaci, a fost acuzat că a trântit meciul.



„Asta s-a întâmplat și la Steaua”

Ilie Balaci recunoaște că a vândut meciuri, dar a spus că ‘Am fost atât de bun încât am vândut meciuri în campionatele pe care le-am câștigat. Și în campionatele pe care le-am câștigat’. Ei bine, eu cred că… Acolo ceva, ceva se știa, dacă Ilie după timp recunoaște. ‘Am vândut meciuri, de ce? Pentru că Jucam cu Jiul Petroșani aveau primă 5.000 și noi aveam primă 640 de lei’. Aveau toți o umbră peste ei, că nu vindea Ilie singur. Adică când se întâmplau lucrurile alea, erau înțelegerile alea între ei. Așa și cu Dusseldorf , au zis dacă faci cu Jiul sau te-a prins cu Jiul… Foarte mulți jucători români din perioada aia au fost prinși cu așa ceva”

Jiul Petroșani sau echipele muncitorești aveau prime de meci 5.000 de lei la victorie și echipele studențești aveau 800 de lei impozabili, și în urma impozitelor rămânea 640 de lei. Și cei de la Jiul le dădeau primele jucătorilor craioveni. Asta s-a întâmplat și la Steaua pentru că Steaua, de exemplu, care reprezenta Misterului Apărării, tot așa avea niște indemnizații de astea, la un moment dat erau foarte mici. Cei de la Steaua vindeau meciuri și au și recunoscut. Marcel Răducanu, unul dintre motivele pentru care a fugit în străinătate, a fost că l-au prins în parcul Operei și au organizat un flagrant despre care el povestește la vremea respectivă.

„A fost trimis la locul lui de muncă, la reparații auto la Craiova”

Ilie Balaci a recunoscut că făcea lucrurile astea. Dar el povestește cum a revenit în echipă, că el a avut interdicție câteva luni, așa cum am văzut în acel moment, nu mai avea voie să apară pe niciun teren de fotbal din România. Și a fost trimis la locul lui de muncă. Locul lui de muncă fiind la reparații auto la Craiova, cum e ITB-ul la București. Acolo avea el cartea de muncă. Și povestește ‘2-3 luni am spălat motoare, pompe de injecție. Făceam treabă, mă duceam de dimineață și aveam un șef de treabă care la ora 11:00 mă lăsa să plec la antrenament’. Și mai povestește el că se organizează un meci între echipa actorilor și echipa profesorilor, cu multă lume în public. L-au invitat să joace și zice, băi, n-am voie să joc, că eu sunt suspendat, mă văd ăștia, e public în tribună, aici nu se poate. Și l-au luat actorii și au zis, n-are nimic, lasă că te aranjăm noi.

Și i-au pus perucă, i-au pus barbă și l-au trimis pe teren să joace. Și în tribună erau antrenorii de la Universitatea Craiova și stăteau ei să uitau la meci așa. Și unul dintre antrenori se uită și celuilalt zice, auzi bă, îl vezi pe ăla cu barbă și cu așa. Bă, ăsta e mai bun ca toată echipa noastră. Și antrenorul a zis să se intereseze de el… Și era Balaci!”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.