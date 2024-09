Pe septembrie 1956 la Bistreț s-a născut Ilie Balaci, simbolul Universității Craiova. În ziua în care fostul fotbalist al „alb-albaștrilor” ar fi împlinit 68 de ani s-a jucat un meci de old-boys în Cetatea Băniei între legendele clubului la care a scris istorie.

Ilie Balaci ar fi împlinit 68 de ani! Fiica și nepotul „Minunii Blonde”, declarații emoționante din Bănie

Ilie Balaci a rămas nemuritor în Craiova și pentru oltenii de pretutindeni. „Minunea Blondă” a dat și numele turneului de juniori organizat de Lorena Balaci în Cetatea Băniei pe arena de atletism de lângă stadionul „Ion Oblemenco”.

Foști fotbaliști de la precum Ionuț Rada, Gabi Boldici, Silvian Cristescu și Cornel Papură s-au strâns pe stadionul de atletism pentru un meci de old-boys. Printre ei s-a aflat și Atanas Trică, nepotul „Minunii Blonde”.

Atanas Trică a marcat două goluri în poarta trupei condusă din teren de Ionuț Rada. La finalul partidei, nepotul lui Ilie Balaci a vorbit despre bunicul său, dar și despre amintirile pe care le are cu el din copilărie.

„Important a fost acest turneu frumos pentru cei mici. Rămân amintiri frumoase, păcat că nu este printre noi să vadă ce am putut acumula până acum în cariera de fotbalist. Povara numelui Balaci nu mai este la fel ca la început, însă tot este puțin acolo.

Am crescut, nu mă mai interesează ce mai spun alții. Înainte să moară am făcut un pariu pe lovituri libere. Într-o zi am spus că bat mai bine l0viturile libere decât el. A spus că își va rupe carnetul de antrenor și o să cheme presa să le spună că el nu a fost fotbalist, ci eu.

El a fost fotbalist și va fiu mereu, este inegalabil. Mă pregătesc și îmi aștept rândul la CSM Slatina, am avut o mică problemă cu o pubalgie. Suntem într-un moment bun în clasament, sperăm să terminăm pe prima poziție”, a spus Atanas Trică.

Lorena Balaci: „Mi-am văzut visul cu ochii. Tata nu e mort, doar a plecat dintre noi”

Lorena Balaci a vorbit despre turneul organizat în premieră la Craiova. în ziua în care tatăl ei ar fi trebui să împlinească 68 de ani.

„Mă simt foarte bine, mai bine de atât nu cred că i-ar fi plăcut să își serbeze ziua. Mi-am văzut visul cu ochii, de când tata a plecat dintre noi visul meu a fost să fac un turneu care să îi poarte numele. Nu îmi place să îi zic memorial, pentru că tata nu e mort, doar a plecat dintre noi.

Cele trei zile au fost extraordinar de frumoase, oamenii au fost super civilizați. Este pentru prima dată când la un turneu nu se aud înjurători foarte multe. A dominat un spirit de prietenie și mi-a plăcut foarte mult.

Au fost peste 500 de copii din zona Olteniei și din țară. Mă gândesc foarte serios la ediția a doua, mă gândesc și la un turneu remember Maxima pentru iarnă. Am stat la turneu câte 12 ore pe zi, vreau să le mulțumesc din suflet colegilor mei de la Universitatea Craiova.

În fiecare zi vorbesc cu el (n.r. Ilie Balaci). Din păcate, astăzi nu am ajuns la cimitir până acum, dar o să plec spre Beharca și o să trec pe la cimitir”, a declarat Lorena Balaci.