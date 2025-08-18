Ilie Balaci, familist convins: “A renunţat la banderola echipei şi a câştigat o soţie!”

Ilie Balaci a rămas în istoria Universității Craiova pentru dragostea și devotamentul său față de echipă. „Minunea Blondă” a avut de înfruntat și dificultăți, precum cea care a urmat după propria sa nuntă. De ce a pierdut banderola de căpitan și s-a certat cu antrenorul de atunci al oltenilor.

Ilie Balaci s-a însurat, dar a avut parte de un scandal monstru la echipă

Până la , Ilie Balaci a avut două mari coordonate în viață: Universitatea Craiova și familia. Fostul mare fotbalist român a avut parte și de momente în care nu toate lucrurile au funcționat așa cum și-ar fi dorit.

, Ilie Balaci a trecut prin același scenariu și la echipa de club, unde s-a contrat cu celebrul Titi Teașcă. De ce i-a stricat antrenorul nunta liderului oltenilor.

„El și-a cunoscut soția încă din clasa a 5-a, a 6-a, se știau de mici, s-au căsătorit foarte tineri. El renunță la banderola echipei și câștigă o soție. Asta e o altă poveste cu el. Cu un an înainte să câștige Cupa, tot așa era cu Teașcă, și în semifinale au jucat cu FC Argeș.

Doar că el își programase nunta cu un an înainte. De acolo și începe cumva scandalul dintre ei. Și ăștia pun semifinala Cupei în ziua nunții. Și el a spus că nu poate, că are nunta programată. El își face nunta, dar Teașcă nu-i lasă pe ceilalți jucători să ducă la el la nuntă.

„N-a mai fost căpitanul Craiovei!”

El spune într-un interviu că putea să mute meciul cu o zi. Probabil că voia să scape de gura lui, că și Teașcă era cu gură mare, eu l-am cunoscut. Un spectacol de om și Teașcă, dar și Ilie la rândul lui tot așa. Și își face nunta fără coechipieri, iar antrenorul îl acuză că au pierdut semifinala aia cu Argeș, că din cauza lui, cu nunta lui, cu nu știu ce…

În momentul ăla, după meciul pierdut, el scoate banderola de pe mână. Era căpitan de la 19 ani, din 1975. Scoate banderola și a spus că din momentul acela nu mai e căpitanul Craiovei. Și el n-a mai fost căpitanul Craiovei, deși era liderul acelei echipe. I-a făcut mai multe și până la urmă l-au curățat pe Teașcă”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.