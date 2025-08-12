Sport

Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!”

Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
Mihai Dragomir
12.08.2025 | 16:11
Ilie Balaci și poveștile din vestiarul Universității Craiova. Cum era tratat la 17 ani de Ion Oblemenco și Petre Deselnicu, deși fusese convocat la națională. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ilie Balaci a fost un fotbalist cu totul și cu totul deosebit. Dacă primul său gol marcat pentru Universitatea Craiova era împotriva celor de la FC Argeș, cu Nicolae Dobrin adversar în teren, prima selecție la echipa națională a fost la 17 ani, peste ani urmând să fie ales de fani în primul „11” ideal al „tricolorilor”. Andrei Vochin a povestit totul despre statutul „Minunii Blonde” din acel moment și cum era privit în vestiarul formației din Bănie.

Cum era Ilie Balaci în vestiarul Universității Craiova după prima convocare la echipa națională la doar 17 ani

Ilie Balaci a impresionat încă de la o vârstă fragedă cu talentul său în teren. Fostul mare fotbalist român a debutat devreme în echipa națională, când avea doar 17 ani, singurul component din echipa Universității Craiova chemat sub „tricolor” la acel moment.

Deși își construia treptat un renume, Ilie Balaci nu trecea peste autoritatea celor mai mari și cu experiență din vestiar, cum erau atunci Ion Oblemenco și Petre Deselnicu. Doar după plecarea acestora el și-a putut asuma rolul de lider al oltenilor.

„Universitatea Craiova devine campioana României pentru prima data în sezonul 1973/1974, când Balaci debutase. Balaci a ajutat-o , pentru că la început părea un moft al antrenorului Duțu Cernăianu (n.r. – Constantin „Duţu” Cernăianu, decedat la 81 de ani în 2015), dar după primele 2-3 meciuri s-au convins foarte clar. Era o confirmare a ceea ce făcuse Balaci în turneele de pregătire. Fusese un turneu de pregătire la Pitești în care Balaci a intrat, a jucat, a dat gol, a dat pasă de gol, adică practic tot ceea ce făcea pe teren recomanda să joace mai departe. El, din acel vestiar al Universității Craiova, la 17 ani și jumătate, era singurul care era convocat la echipa națională.

Oblemenco, cât era el de mare și era idolul unui oraș și unei zone întregi, săracul n-a apucat să joace niciodată în echipa națională. Este una dintre marele controverse ale fotbalului. Nu știu de ce un atacant, un golgheter, un om care prin golurile lui practic a dus Universitatea Craiova pe culmi, n-a ajuns să joace în echipa națională, nu juca nici Deselnicu…

„El le turna în pahare lui Oblemenco, lui Deselnicu. Balaci, la 19 ani, devine căpitanul echipei Universitatea Craiova!”

Îți dai seama, el intra la 17  ani jumate în vestiarul Universității Craiova la 6 luni după ce debutase la echipa mare ca fiind singurul jucător component al echipei naționale în momentul ăla. Venea de la convocări de la echipa națională, dar își continua rutina de pe vremea aia, adică să le care gențile, să le toarne în pahare când mai mergeau pe la mese. El povestește asta. Pentru că asta era rutina de atunci.

El le turna lui Oblemenco, lui Deselnicu. După ce venea de la echipa națională, fiind singurul, convocat la echipa națională. Era un respect față de vârstă. Era un respect față de cariera celor convocați până la momentul respectiv. Mai mult decât atât. Peste 2 ani, Oblemenco și Deselnicu părăsesc Universitatea Craiova, se transferă amândoi la CSU Galați și Balaci, la 19 ani, devine căpitanul echipei Universitatea Craiova. Deci, nu doar că îi pune cineva banderola pe braț, practic și-o ia singur. A jucat de la 16 ani și 11 luni, a jucat până în 1984. El era născut în 1956, deci până la 28 de ani. A fost legitimat mai bine spus. Deci 11 ani, dar ultimul an are foarte puține meciuri. Până la accidentare, el joacă în fiecare an peste 25 de meciuri la Universitatea Craiova”, a spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

Ilie Balaci, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională la 17 ani

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
