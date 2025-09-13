Ilie Balaci, la gimnastică înainte de fotbal: “Au trecut fraţii Boldici pe lângă el şi l-au luat la antrenament!”

Ilie Balaci a fost un mare fotbalist român, rămas în amintirea tuturor pentru talentul și personalitatea sa. „Minunea Blondă” nu a pornit de la început pe calea fotbalului, el fiind întâmplător atras de frații Boldici. Care este povestea din spatele primului său antrenament la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Ilie Balaci să joace fotbal. Întâlnirea care i-a schimbat viața

Ilie Balaci va rămâne pe vecie o legendă a Universității Craiova. Fostul mare jucător de fotbal oltean a ajuns la clubul din Bănie după o întâlnire total întâmplătoare cu frații Boldici.

Gabriel Boldici, și cel care , a fost implicat direct în schimbarea traiectoriei vieții sportive a „Minunii Blonde”. Andrei Vochin a povestit întreg episodul în cea mai recentă ediție a emisiunii „Oldies but Goldies”.

ADVERTISEMENT

„El a fost vedetă toată viața, de mic copil până s-a stins. A început fotbalul foarte devreme, plecând să facă gimnastică de fapt. Doar că șansa fotbalului și a lui a fost că acel coleg care îl invitase să meargă la clubul de gimnastică cu el, la vârsta de 8 anișori, a întârziat la întâlnire. Nu a mai venit.

În schimb, au trecut pe lângă el fraţii Boldici, care mergeau la antrenament la fotbal, la Universitatea Craiova. Gabi Boldici, portarul echipei și apoi secund la echipa națională, și fratele lui care a fost un fotbalist foarte bun, dar care s-a pierdut din cauza unei accidentări la genunchi și nici nu a avut grijă de sănătatea lui. Ei au trecut pe stradă și Balaci i-a întrebat unde se duc și a zis că vine și el. La câteva sute de metri era Victor Pițurcă, la colțul străzii, care mergea tot la antrenamente.

ADVERTISEMENT

„Au ajuns fotbaliști și personalități mari ale fotbalului românesc, plecând dintr-un cartier, de pe o străduță, către Universitatea Craiova”

Apoi mai erau încă 2 fotbaliști, care n-au ajuns atât de mari, Călin și Roșca de la Craiova din vremea respectivă și uite așa toți au plecat la primul lui antrenament la Universitatea Craiova. Au ajuns fotbaliști, câțiva dintre ei, fotbaliști mari și personalități mari ale fotbalului românesc, care au plecat de acolo, dintr-un cartier, de pe o străduță, către Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

A fost foarte talentat, încă de mic, era clar, a urcat foarte repede toate treptele la copii, la juniori, astfel încât la vârsta de 16 ani și 11 luni, nu avea încă 17 ani, la 12 august 1973 avea să debuteze în echipa mare a Universității Craiova. A fost toată viața un orgolios și un om mândru. El a emis o frază, care va rămâne în istoria zicerilor din fotbalul românești: ‘Craiova maxima s-a născut și a murit odată cu mine!’”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea „Oldies but Goldies”.