Ilie Balaci s-a luat la trântă cu liderul vestiarului în meciul de debut la Universitatea Craiova: „Cine te-a făcut şi pe tine fotbalist?”

Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Cu cine s-a certat „Minunea blondă”
Cristian Măciucă
14.08.2025 | 16:11
Ilie Balaci, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat România, a debutat la Universitatea Craiova în 1973. Andrei Vochin a povestit ce tensiuni au fost între olteni la primul meci pentru „Minunea blondă” în tricoul alb-albastru.

Întâmplare uluitoare de la meciul de debut al lui Ilie Balaci la Universitatea Craiova

În 1973, după opt ani de juniorat la Universitatea Craiova, Ilie Balaci și-a făcut debutul pentru echipa mare a „Științei”. „Minunea blondă” visa încă din copilărie să îmbrace tricoul alb-albastru.

„Pe de o parte îi idolatriza pe jucătorii din echipa din 1973, cu Oblemenco, cu Deselnicu, cu Ivan, cu Strâmbeamu șamd. Și își imagina, se gândea, copil fiind, ‘Când voi ajunge și eu să mă dezbrac în același vestiar?’

Mai mult decât atât, spune la un moment dat, scrie la dirigenție un extemporal în care li s-a cerut să scrie cum se văd ei când vor fi mari. Și o nouanță care m-a surprins plăcut foarte tare. El n-a scris ‘Vreau să fiu un jucător foarte mare. Vreau să fiu coleg cu…’

El a scris ‘Vreau să îi driblez și să le dau mingea printre picioare lui Dinu, lui Dumitrache, lui Dumitru’, tuturor jucătorilor mari din perioada aia de timp”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la „Oldies But Goldies”.

„Și-a făcut un target: pe cine scoate din echipă?!”

Ilie Balaci a jucat la Universitatea Craiova până în 1984, reușind să marcheze 76 de goluri și să cucerească trei titluri de campion și patru trofee Cupa României.

„Iar aici, revenind la Craiova. Atunci se juca 4-2-4, ceva de genul. El avea două locuri pe care se bătea, cu Ivan și Strâmbeanu. Ei erau la mijloc atunci când Craiova era aproape să devină campioană. Dacă nu era povestea cu Dinamo din ’73.

El a început să se gândească pe care dintre cei doi e mai ușor să scoată din echipă. Și a ajuns la concluzia că e mai ușor să îl scoată pe Ivan. De ce? Pentru că Ivan era un jucător tehnic, dar care nu alerga atât de mult. În vreme ce Strâmbeanu avea celelalte calități. Și și-a făcut target: pe cine scoate din echipă?! 

Deși Ivan, după cum spune Ilie Balaci, era un băiat de zahăr. Ivan l-a ajutat foarte mult. Balaci s-a mutat în apartamentul lui Ivan după ce Ivan a plecat de la Craiova. Ivan i-a dat apartamentul.

Ivan i-a zis lui Balaci ‘Băi, băiatule, vezi că mie îmi cam place șprițul. Tocmai de aceea, te anunț că eu cam merg în toate restaurantele din Craiova. Să nu cumva să te văd pe acolo’”, a continuat consilierul președinteluoi FRF.

„Ăsta a fost botezul lui Ilie Balaci”

Legendarul Petre Deselnicu era liderul vestiarului în momentul în care Ilie Balaci a debutat la Universitatea Craiova. Fostul fundaș central a pus umărul la primul trofeu cucerit de olteni, titlul din 1974.

„El ajunge în prima etapă să-i ia locul lui Ivan, așa cum și-a propus și face cuplu cu Strâmbeanu. Și apropos de număr, numărul 8 cu care a jucat cel mai bine aproape toată carieră, el debutează la Craiova cu numărul 10, care era numărul lui Ivan. Atunci erau numere de la 1 la 11.

Se termină 1-1 meciul cu Jiul și este un alt moment în care se arată orgoliul lui Ilie, libertinismul… De ce? Marele barosan al acelei echipe era Deselnicu, fundașul central. El era jupânul vestiarului.

Și povestește Ilie că în acest meci de debut, la 1-0, pleacă Ilie în dribling, Deselnicu, care în deplasare juca mijlocaș central la Craiova, ajunge mai sus pe teren, Balaci i-o dă, pleacă în spațiu, dacă i-o dădea rămânea singur cu portarul. Deselnicu nu i-o dă lui Ilie, pierde mingea, ăștia pleacă pe contraatac, cei de la Jiul, și marchează.

Balaci se întoarce, obișnuit ca la juniori unde era stăpân și îi trage o înjurătură, ‘Cine te-a făcut și pe tine fotbalist?’ Pe Deselnicu!

‘Problema mea era cum m-ai intram în vestiar. Pe moment n-am realizat. Cu greu am intrat în vestiar, m-am pus în genunchi în fața lui, i-am zis> Bate-mă, înjură-mă, iartă-mă!’. Și Deselnicu i-a dat o palmă așa pe umăr și i-a zis ‘Ridică-te, mă, că ești fotbalist de fotbalist. O să ajungi mare de tot’. Ăsta a fost botezul lui Ilie Balaci la acel meci de debut”, a conchis Vochin.

DEDESUBTURILE CELEBREI FRAZE a lui Ilie Balaci despre GENERATIA FABULOASA a Craiovei

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
