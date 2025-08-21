Ilie Balaci, supărat pe Adrian Păunescu pentru antrenorul pe care l-a adus la Universitatea Craiova: “Ni l-a adus pe Titi Teaşcă!”

Ilie Balaci a fost un jucător mare, dar în același timp un om cu o personalitate și mai mare. Din ce motiv s-a supărat „Minunea Blondă” pe marele Adrian Păunescu, .

Ilie Balaci a rămas un adevărat simbol pentru Universitatea Craiova, echipă unde s-a afirmat încă de la o vârstă fragedă și unde a scris istorie pentru tot ce înseamnă fotbalul oltean.

Personalitatea și temperamentul acestuia nu l-au lăsat niciodată să fie un om indiferent, astfel că s-a opus vehement în momentul în care Adrian Păunescu l-a adus antrenor la echipa din Bănie pe Titi Teașcă, cel

„De el se leagă primele mari performanțe ale Craiovei în perioada asta, anii ’73, ’74. În 1974 câștigă titlul, apoi sunt momente în care Ilie Balaci nu admite la Universitatea Craiova orice fel de antrenor. Avea această mândrie, personalitate, acest fel de a fi liber de a spune și de a face tot ceea ce gândește, astfel încât, la un moment dat, relația lui cu noul antrenor al Universității Craiova devine una foarte tensionată și acest nou antrenor este Titi Teașcă. Pe Titi Teașcă l-a adus la Universitatea Craiova Adrian Paunescu și de aceea Ilie Balaci spune, când toată lumea zice că ‘Adrian Păunescu a ajutat Universitatea Craiova’, are tot timpul acolo un asterisc: ‘Da, dar ni l-a trimis pe Titi Teașcă’, care, după părerea lui, nu era antrenor, nu jucase fotbal…

A fost un mare personaj, l-am cunoscut. Performanțe ca antrenor, n-a avut finalizate, pentru că ceea ce vreau să povestesc mai departe cred că ține și de Titi Teașcă. Aș face o scurtă comparație cu Halagian, era ceva asemănător. Când venise la Steaua în ’84, nu a putut sta decât 7 etape. Tot așa, voia să subordoneze orice jucător, indiferent de valoarea lui. Culmea, Halagian a avut inteligența emoțională să îl lase pe Dobrin în pace și cu Dobrin să câștige, ceea ce Titi Teașcă nu a avut.



„L-au făcut pe Teașcă să plece de la Universitatea Craiova!”

Pentru că nu se înțelegeau, îi răspundeau la antrenamente (n.r. – Balaci și Teașcă), la un moment dat a zis că el nu mai lucrează cu Ilie Balaci și cu Aurică Beldeanu și a zis că îi dă afară. Au fost niște ședințe pe acolo, pe la Consiliul Județean sau cum se numea pe vremea aia cu cei implicați din zona politică și așa mai departe. Unii țineau cu Teașcă, alții țineau cu jucătorii și până la urmă cei care țineau cu jucătorii s-au dovedit a fi mai mulți și l-au făcut pe Teașcă să plece de la Universitatea Craiova.

Asta se întâmpla cu câteva etape înainte de final și în același timp se întâmpla înainte de finala Cupei României. Ei bine, acea finală de Cupă a României devine prima finală câștigată de Universitatea Craiova, primul trofeu de Cupa României câștigat de Universitatea Craiova, meci în care Balaci a făcut ce a vrut cu toată echipa Stelei. Adică, practic, Balaci marchează primul gol în acea finală și oferă pasa de golul doi, cui? celeilalte vedete a copilăriei din Craiova, Sorin Cârțu, cel care marchează golul 2 și astfel Universitatea Craiova ridică primul trofeu Cupa României într-un moment ca ăsta”, a spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.