Ilie Bolojan a cerut măsurarea radiațiilor electromagnetice la Palatul Victoria. Motivul pentru care premierul vrea să afle cât de ”toxice” sunt birourile de la Guvern

Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan va plăti o sumă importantă de bani pentru a măsura câmpurile electromagnetice la Palatul Victoria și la un alt sediu al Guvernului.

De ce vrea Ilie Bolojan să afle cât de periculoase sunt radiațiile electromagnetice de la Palatul Victoria

Ilie Bolojan vrea să afle cât de periculoase sunt condițiile în care angajații săi de la guvern își desfășoară activitatea. Cancelaria Prim-Ministrului a achiziționat prin cumpărare directă servicii de investigații în domeniul poluării de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii ”Alexandru Darabonț”. Valoarea contractului este de 11.750 de lei, adică 2.319,16 euro.

Potrivit caietului de sarcini consultat de FANATIK, Bolojan dorește o expertizare a locurilor de muncă din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Aceasta va conține două puncte – suprasolicitarea nervoasă și câmpurile electromagnetice:

Determinarea nivelului expunerii la câmpurile electromagnetice și întocmirea buletinelor de determinare pentru personalul din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului pentru un număr de 15 puncte de măsurare situate în spațiile de lucru ale instituției

Două buletine de expertizare în urma rezultatelor buletinelor de determinare și a analizei existenței, intensității și efectelor înregistrate asupra organismului pentru suprasolicitare nervoasă, atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual

Ce este, de fapt, sporul pentru expunerea la câmpuri electromagnetice

Sporurile pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, inclusiv sau suprasolicitarea nervoasă sunt reglementate printr-o legislație specifică și pot varia de la o instituție la alta, în funcție de evaluări.

Bunăoară, funcționarii care lucrează în spații în care funcționează instalații care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență (antene pentru comunicații, instalații de microunde, stații de bruiaj, etc) pot beneficia de un spor de până la 10%. Este vorba de cunoscutul ”spor de antenă”, care, în realitate, este acordat discreționar inclusiv la sediile administrative ale Metrorex, Curtea de Conturi, CCR sau chiar în Senatul României.

Câți bani încasau angajații Guvernului României din sporurile pentru condiții vătămătoare

Potrivit unor date consultate de FANATIK, trei directori și încasau, în martie 2025, suma de 1.500 de lei (brut) cu titlu de spor pentru condiții vătămătoare. De asemenea, un consilier superior primea 1.200 de lei iar un referent superior avea un ”bonus” cuprins între 483 și 968 de lei.

Sporurile pentru condiții vătămătoare se acordă pe baza Legii cadru 153/2017 și a unui raport întocmit de serviciul medical de medicina muncii pentru angajații din cadrul Cancelariei, intitulat ”Structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă”.

În funcție de rezultatele expertizei recent contractate, unii dintre angajații lui Ilie Bolojan ar putea rămâne fără sporurile de lucru în condiții vătămătoare. În prezent, doar cinci persoane din conducerea Cancelariei Prim-Ministrului nu primesc spor de condiții vătămătoare: premierul României, șeful Cancelariei, consilierul de stat, secretarul de stat și directorul de cabinet.

Revolta bugetarilor, după ce Ilie Bolojan a tăiat sporurile

Măsurătorile pentru câmpuri electromagnetice și realizarea buletinelor de expertizare pentru suprasolicitare nervoasă se vor desfășura în două locații unde angajații Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea: Piața Victoriei și Bdulevardul Iancu de Hunedoara, nr 3-5.

La începutul lunii iulie, Guvernul a anunțat limitarea sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare în sectorul public la maxim 300 de lei brut pe lună. La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, acest lucru s-a tradus printr-un impact bugetar de peste 80.000 de lei brut pe lună, rezultat din diminuarea acestor sporuri.

Decizia lui Ilie Bolojan i-a nemulțumit pe angajații din sectorul public și a stârnit o adevărată revoltă. Mii de angajați din Ministerul Finanțelor, ANAF, Fonduri Europene sau case de pensii au protestat în fața instituțiilor împotriva acestor măsuri. Șase miliarde de lei cheltuia anual statul român doar pentru acordarea sporurilor pentru expunerea la radiații electromagnetice în instituțiile publice.