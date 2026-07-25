Ilie Bolojan a decis: Dinamo București preia imobile de zeci de milioane de euro din patrimoniul unui club dispărut de 20 ani!

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CS Dinamo București a preluat oficial patrimoniul Clubului Sportiv Dinamo Brașov, după desființarea acestuia, în urmă cu 20 de ani. Ilie Bolojan a semnat Hotărârea de Guvern prin care se actualizează valoarea imobilelor aflate în administrarea clubului MAI.

CS Dinamo Brașov a devenit o filială a clubului Dinamo București încă din anul 2006

Guvernul României a aprobat, joi, o Hotărâre de Guvern prin care sunt reevaluate valorile unor clădiri aflate în administrarea Clubului Sportiv Dinamo București. Documentul face referire și la două imobile care figurează ca aparținând CS Dinamo Brașov, club care nu mai există ”de facto” din anul 2006.

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În urmă cu 20 de ani, CS Dinamo Brașov, fondat în 1949, a dispărut ca entitate juridică independentă, iar structura și patrimoniul au fost preluate formal de CS Dinamo București, club care aparține . Așa s-a născut Centrul Sportiv Brașov, ca filială teritorială directă. Au fost transferate către Dinamo București imobile de zeci de milioane de euro, dar, în mod cu totul obișnuit, nu a existat un proces-verbal de predare-primire.

Dinamo București a preluat patrimoniul clubului din Brașov dar fără proces verbal

Informația apare în nota de fundamentare a HG privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar pentru imobilele aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Clubul Sportiv Dinamo București, aflat ieri pe biroul premierului interimar Ilie Bolojan.

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”Prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1238/2006 (…) Clubul Sportiv Dinamo Braşov s-a desființat iar patrimoniul acestuia a fost preluat de către Clubul Sportiv Dinamo București, fără proces-verbal de predare primire”, se arată în nota de fundamentare consultată de FANATIK.

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În actele Ministerului Finanțelor, imobilele de 14 milioane de euro aparțin încă CS Dinamo Brașov

În aceste condiții, cu următoarea situație: două imobile – teren și construcții pe strada Nicopole nr 34 și teren în Poiana Brașov – figurează ca aparținând Clubului Sportiv Dinamo Brașov, deși acesta nu mai există din anul 2006!

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”În context, inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului trebuie actualizat, astfel încât să reflecte situația reală, ocazie cu care se realizează de facto și actualizarea denumirii unității de administrare, pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, strada Nicopole nr. 34, cu denumirea 44-05 și nr. MF 36648 și pentru imobilul situat în Poiana Brașov, cu denumirea 44-08 și nr. MF 102707, conform Extraselor de carte funciară nr. 180179 și nr. 142760 de dată recentă, din care rezultă intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român și a dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv Dinamo București”, se mai arată în documentul citat.

Pentru o altă proprietate care a aparținut CS Dinamo Brașov (pe strada Școlii nr 1), denumirea unității de administrare (CS Dinamo București) a fost actualizată încă din anul 2023. Nu este clar de ce MAI nu a procedat la fel și pentru celelalte imobile, încă de acum trei ani. Cele două imobile valorează, după actualizare, 72,2 milioane lei (aproximativ 13,8 milioane euro), respectiv 1,4 milioane lei (circa 267.000 euro).

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Dinamo București are imobile de 313 milioane euro

În afară de cele de mai sus, CS Dinamo București mai administrează alte patru imobile în București și Brașov, alcătuite din terenuri și construcții, în valoare totală (actualizată) de 1,64 miliarde lei (313 milioane euro), potrivit anexelor din Hotărârea de Guvern.

Infrastructura clubului bucureștean include Sala Polivalentă Dinamo, bazinele olimpice de înot, terenuri de fotbal pentru juniori, terenuri de tenis și pistă de atletism. De asemenea, lucrările pentru construirea noului stadion, care va costa peste 200 de milioane de euro și va avea 25.000 de locuri, au început oficial în ianuarie 2026.