News

Ilie Bolojan a decis: premierul face apel la miniștri. Ce le cere acestora. „Este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor”

Premierul Ilie Bolojan a luat o hotărâre importantă, în ceea ce-i privește pe miniștri, dar și pe alți demnitari. Ce le-a cerut acestora și care este motivul din spatele deciziei
Codrina Menţel
08.08.2025 | 21:56
Ilie Bolojan a decis premierul face apel la ministri Ce le cere acestora Este un gest de responsabilitate in fata cetatenilor
Ilie Bolojan a decis. Ce le cere acesta miniștrilor, dar și altor demnitari. Foto: hepta.ro

Ilie Bolojan a făcut un anunț dedicat miniștrilor, dar și altor demnitari. Acesta le-a cerut să își publice declarațiile de avere și de interese. Premierul consideră că aceste documente reprezintă o dovadă de respect.

ADVERTISEMENT

Ce le-a cerut Ilie Bolojan miniștrilor

Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniștrilor, dar și altor demnitari, să-și publice declarațiile de avere și de interese pe site-ul Guvernului. El consideră că acest gest este unul important, care dă dovadă de respect în fața cetățenilor.

„Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României.

ADVERTISEMENT

De asemenea, premierul face apel către membrii Cabinetului să publice aceste documente şi pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc şi să încurajeze aplicarea aceleiaşi măsuri şi în cazul celorlalte persoane cu funcţii de demnitate publică din instituţiile respective”, a transmis, vineri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ilie Bolojan vrea transparență și integritate

Premierul a făcut această solicitare în contextul angajamentului Guvernului pentru transparenţă şi integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament. De asemenea, Bolojan menționează că în acest caz este vorba despre o obligație morală și politică.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„Deşi, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existenţa unei obligaţii morale şi politice prevalează în exercitarea unei funcţii publice”, a mai transmis Executivul.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Mai mult decât atât, Guvernul a mai transmis faptul că oficialii ar trebui să facă acest lucru voluntar, din principiu, fiind vorba despre „un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor şi o dovadă de respect faţă de valorile democratice”. Rămâne de văzut cine vor fi cei care reacționează la acest îndemn.

ADVERTISEMENT
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din...
Fanatik
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus...
Fanatik
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin...
Fanatik
Tânără de 19 ani din Gorj, terorizată de fostul iubit. Bărbatul, cu ordin de protecție, a intrat peste ea în casă și i-a lovit părinții
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!
gsp.ro
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară...
gsp.ro
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară de 150 de tone de aur! Incredibil ce a urmat
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Libertatea.ro
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!