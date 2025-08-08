Ilie Bolojan a decis: premierul face apel la miniștri. Ce le cere acestora. „Este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor”

Ilie Bolojan a făcut un anunț dedicat miniștrilor, dar și altor demnitari. Acesta le-a cerut să își publice declarațiile de avere și de interese. Premierul consideră că aceste documente reprezintă o dovadă de respect.

Ce le-a cerut Ilie Bolojan miniștrilor

a cerut, vineri, miniștrilor, dar și altor demnitari, să-și publice pe site-ul Guvernului. El consideră că acest gest este unul important, care dă dovadă de respect în fața cetățenilor.

„Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României.

De asemenea, premierul face apel către membrii Cabinetului să publice aceste documente şi pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc şi să încurajeze aplicarea aceleiaşi măsuri şi în cazul celorlalte persoane cu funcţii de demnitate publică din instituţiile respective”, a transmis, vineri seară, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Ilie Bolojan vrea transparență și integritate

Premierul a făcut această solicitare în contextul angajamentului Guvernului pentru transparenţă şi integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament. De asemenea, Bolojan menționează că în acest caz este vorba despre o obligație morală și politică.

„Deşi, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existenţa unei obligaţii morale şi politice prevalează în exercitarea unei funcţii publice”, a mai transmis Executivul.

Mai mult decât atât, Guvernul a mai transmis faptul că oficialii ar trebui să facă acest lucru voluntar, din principiu, fiind vorba despre „un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor şi o dovadă de respect faţă de valorile democratice”. Rămâne de văzut cine vor fi cei care reacționează la acest îndemn.