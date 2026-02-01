Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro

ADVERTISEMENT

Mihai Neşu administrează Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități şi a reclamat măsurile fiscale ale guvernului condus de Ilie Bolojan, spunând că va fi greu să mai sprijine persoanele cu dizabilităţi, având în vedere că fundaţia trebuie să plătească 36.000 de euro sub formă de impozite.

Mihai Neşu a scăpat de plata impozitului de 36.000 de euro! Ilie Bolojan l-a sunat pe primar

Premierul Ilie Bolojan a aflat din spaţiul public de şi, conform celor de la , l-a sunat pe primarul din Sânmartin, Cristian Laza, pentru a remedia situaţia:

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a spus primarul pentru sursa citată.

Astfel, Consiliul Local Sânmartin a hotărât, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale pe raza comunei:

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a declarat primarul din Sânmartin.

Mihai Neşu a reclamat noile măsuri fiscale: „Va fi mult mai greu să îi ajutăm”

că schimbările legislative prin care se elimină scutirile fiscale de care se bucurau persoanele cu dizabilități, care nu plăteau, până acum, impozit pe clădiri, terenuri și autovehicule, o să îngreuneze activitatea Centrului de Recuperare. Conform noii legi fiscale, fiecare primărie va decide dacă persoanele cu dizabilităţi vor mai beneficia de reduceri sau scutiri fiscale:

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Neșu la Antena 3.