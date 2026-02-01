Sport

Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro

Mihai Neşu a reclamat noile măsuri fiscale prin care fundaţia sa a avut 36.000 de euro de plată. Premierul Ilie Bolojan a pus mâna pe telefon şi a rezolvat situaţia.
Marian Popovici
01.02.2026 | 10:24
Ilie Bolojan a intervenit dupa ce a aflat ca fundatia lui Mihai Nesu trebuie sa plateasca un impozit urias Ce se intampla cu cei 36000 de euro
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan a intervenit după ce a aflat că fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să plătească un impozit uriaş! Ce se întâmplă cu cei 36.000 de euro. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Mihai Neşu administrează Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități şi a reclamat măsurile fiscale ale guvernului condus de Ilie Bolojan, spunând că va fi greu să mai sprijine persoanele cu dizabilităţi, având în vedere că fundaţia trebuie să plătească 36.000 de euro sub formă de impozite.

Mihai Neşu a scăpat de plata impozitului de 36.000 de euro! Ilie Bolojan l-a sunat pe primar

Premierul Ilie Bolojan a aflat din spaţiul public de situaţia în care se află Mihai Neşu şi, conform celor de la Bihoreanul, l-a sunat pe primarul din Sânmartin, Cristian Laza, pentru a remedia situaţia:

ADVERTISEMENT

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discutia s-a bazat pe cazul Nesu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a spus primarul pentru sursa citată.

Astfel, Consiliul Local Sânmartin a hotărât, cu unanimitate de voturi, scutirea de la plata impozitului pe clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către ONG-uri şi întreprinderi sociale pe raza comunei:

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a declarat primarul din Sânmartin.

ADVERTISEMENT
I-a lăsat
Digisport.ro
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV

Mihai Neşu a reclamat noile măsuri fiscale: „Va fi mult mai greu să îi ajutăm”

Mihai Neşu a atras atenţia în urmă cu câteva săptămâni că schimbările legislative prin care se elimină scutirile fiscale de care se bucurau persoanele cu dizabilități, care nu plăteau, până acum, impozit pe clădiri, terenuri și autovehicule, o să îngreuneze activitatea Centrului de Recuperare. Conform noii legi fiscale, fiecare primărie va decide dacă persoanele cu dizabilităţi vor mai beneficia de reduceri sau scutiri fiscale:

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

ADVERTISEMENT

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Neșu la Antena 3.

  • 36.000 de euro a avut de plătit impozit fundaţia lui Mihai Neşu, de care a fost scutit după decizia primăriei
  • 42 de ani are fostul fotbalist de la FCSB
Cristi Balaj a dat verdictul despre penalty-ul primit de U Cluj în meciul...
Fanatik
Cristi Balaj a dat verdictul despre penalty-ul primit de U Cluj în meciul cu Rapid. Exclusiv
Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani! S-a pozat la bustul...
Fanatik
Adrian Mutu, corp de invidiat la 47 de ani! S-a pozat la bustul gol în sala de fitness
Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier...
Fanatik
Radu Drăgușin, aproape să fie coleg cu „cel mai mare trădător din Premier League” ! Thomas Frank și-a dat acordul pentru transfer
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Cunoscutul milionar a dezvăluit ce bacșiș l-a învățat Giovanni Becali să lase la...
iamsport.ro
Cunoscutul milionar a dezvăluit ce bacșiș l-a învățat Giovanni Becali să lase la restaurant: 'Nu te sfătuiesc să faci așa!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!