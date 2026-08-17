Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre restanțele pentru premiile lui David Popovici! Câți bani trebuie să primească după Campionatele Europene de la Paris

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David Popovici (21 de ani) a reușit să intre în istorie în urma Campionatelor Europene de la Paris. „Rechinul” a câștigat o nouă „dublă de aur” la 100 m și 200 m liber și a devenit primul înotător din istorie care reușește această performanță la trei ediții consecutive. ANS îi datorează lui David 28.000 de euro pentru aceste rezultate, iar Ilie Bolojan a dat un răspuns în urma scandalului din cauza restanțelor de milioane de lei pentru mai mulți sportivi.

Ilie Bolojan a venit cu un răspuns în urma acuzațiilor aduse împotriva ANS. Ce se întâmplă cu banii lui David Popovici

Pentru cele două medalii de aur câștigate la Campionatele Europene de la Paris, David Popovici va trebui să primească din partea ANS o sumă de 28.000 de euro, Rămâne de văzut când își va primi premiul bine-meritat, întrucât Agenția Națională pentru Sport ar avea datorii de milioane de lei ce datează încă din 2024, pentru mai multe rezultate ale sportivilor români.

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În acest context, Ilie Bolojan a explicat că aceste premii au fost acordate de fiecare dată atunci când bugetele au permis: „Cred că România trebuie să asigure condiţii cât mai bune atât pentru sportul de masă, dar şi pentru sportul de performanţă. (…) Atunci când pot fi acordate premii sau bonificaţii, pentru sportivii care performează, din bugetele care sunt alocate pentru această destinaţie, întotdeauna s-au făcut aceste alocări”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit

De la ce a pornit noul scandal din România, ce are ca țintă Agenția Națională pentru Sport

În contextul premiilor pe care trebuie să le primească David Popovici în urma rezultatelor de la Campionatele Europene de natație, pe pagina Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” și în care se precizează că există sportivi care nu și-au primit banii nici până în ziua de azi, deși performanțele au fost realizate în anul 2024.

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„DAVID POPOVICI CÂȘTIGĂ AUR ÎN 2026. Agenția Națională pentru Sport ÎNCĂ NU A REUȘIT SĂ PLĂTEASCĂ PREMII RESTANTE DIN 2024. Astăzi, România îl felicită din nou pe David Popovici. Pe bună dreptate. David a câștigat din nou aurul european la 200 m liber și continuă să facă ceea ce instituțiile statului român pretind că susțin: PERFORMANȚĂ. Numai că există o problemă. Una care începe să depășească limitele unei simple întârzieri administrative. Suntem în august 2026, iar Agenția Națională pentru Sport încă vorbește despre demersuri la Guvern pentru a putea achita premieri datorate sportivilor pentru performanțe realizate inclusiv în 2024. Adică aproape DOI ANI.

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Mai mult, situația nu mai poate fi contestată. David Popovici a spus-o public. Iar președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a confirmat public încă din 2025: «Este complet adevărat ce a spus David Popovici». Atunci ni s-a spus că premierile ar putea începe să fie achitate din martie 2026. A venit martie. A trecut primăvara. A trecut aproape toată vara. David Popovici mai câștigă între timp niște medalii. ANS încă face demersuri. Și atunci apare o întrebare legitimă:

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CÂTE MEDALII MAI TREBUIE SĂ CÂȘTIGE SPORTIVII ROMÂNI PÂNĂ CÂND STATUL ROMÂN ÎȘI VA PLĂTI DATORIILE FAȚĂ DE EI? Pentru că există o ipocrizie instituțională pe care nu mai putem să o ignorăm. La fiecare medalie apar instantaneu felicitările. Postări. Fotografii. Comunicate. „Felicitări, David!”, „Felicitări sportivilor români!”, „Suntem mândri!”. Toată conducerea sportului românesc se așază simbolic lângă podium. Dar când trebuie plătită recompensa cuvenită sportivului pentru performanța obținută, aflăm că se fac demersuri, se caută fonduri, se discută cu Guvernul și se mai așteaptă. Medalia vine la timp. Felicitarea vine la timp. Postarea pe Facebook vine la timp. Doar premierea sportivului întârzie cu anii.

Să stabilim un lucru foarte simplu: Agenția Națională pentru Sport există pentru sportivi. Nu sportivii există pentru Agenția Națională pentru Sport. Dacă România nu ar avea sportivi, antrenori, copii în sălile de sport și oameni care muncesc ani întregi pentru performanță, nu ar exista nicio justificare pentru existența unui aparat administrativ național dedicat sportului. Și tocmai de aceea mi se pare indecent ca administrația sportului să se asocieze public, la fiecare succes, cu performanțele unor oameni față de care statul nu este capabil să-și îndeplinească la timp propriile obligații. Nu Bogdan Matei a înotat astăzi 200 de metri. Nu un secretar de stat. Nu un director. Nu un politician.

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David Popovici a înotat. David s-a antrenat. David a făcut sacrificiile. David a suportat presiunea. David a câștigat. David a ridicat tricolorul. David a făcut să se audă din nou numele României. Rolul administrației era infinit mai simplu: SĂ-ȘI FACĂ TREABA. Inclusiv să găsească mecanismele bugetare necesare pentru ca sportivii României să nu aștepte ani de zile banii care li se cuvin”, se arată în textul-manifest.

În comentarii s-a prezentat și președintele ANS, Bogdan Matei, care a oferit o replică: „Statul român are o restanță la sportivi de aproape 200 de milioane de lei, nu din mandatul meu, și este corect, trebuie să acorde aceste premieri”, a explicat el.