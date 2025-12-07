Ilie Bolojan, anunț important pentru alegători, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj alegătorilor bucureșteni și îi îndeamnă la mobilizare. Acesta le recomandă să pună ștampila pe „oameni pricepuți și corecți”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru alegători

Cu aproape cinci ore înainte de a se închide urnele, premierul Ilie Bolojan încearcă să convingă cât mai mulți bucureșteni să iasă la vot. Acesta a transmis un mesaj în care îi încurajează nu numai pe alegătorii din Capitală, cât și pe cei din localitățile în care se mai votează, să iasă din case și să dea un „vot rațional” și „înțelept”.

„Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră.

Dați un vot rațional, un vot înțelept! Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Prezența la vot este unde scăzută pentru Capitală

Până la ora 16.00, doar 21,75% dintre bucureșteni au ieși să-și exprime dreptul la vot (393.000 persoane). În acest context, încă de dimineață, Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a susținut că dacă , va fi de sub 30%.

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%. Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%. Depășirea prezenței de atunci de 41% pare, nu imposibilă, dar improbabilă acum”, a declarat directorul INSCOP.

De asemenea, și susține că această situație ne oferă „câteva lecții de învățat”, iar scorul din București este mic „nu din cauza vremii”, ci pentru că nu-i atrage „oferta, campania”.