News

Ilie Bolojan, anunț important pentru alegători, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor

Ilie Bolojan vine cu un anunț pentru bucureștenii care încă nu au ieșit să-și exercite dreptul la vot. Ce spune premierul înainte cu doar câteva ore înainte de a se închide secțiile
Codrina Menţel
07.12.2025 | 16:36
Ilie Bolojan anunt important pentru alegatori cu doar cateva ore inainte de inchiderea urnelor
Ilie Bolojan, anunț pentru alegători, cu doar câteva ore înainte de închiderea urnelor. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj alegătorilor bucureșteni și îi îndeamnă la mobilizare. Acesta le recomandă să pună ștampila pe „oameni pricepuți și corecți”.

Ilie Bolojan, mesaj pentru alegători

Cu aproape cinci ore înainte de a se închide urnele, premierul Ilie Bolojan încearcă să convingă cât mai mulți bucureșteni să iasă la vot. Acesta a transmis un mesaj în care îi încurajează nu numai pe alegătorii din Capitală, cât și pe cei din localitățile în care se mai votează, să iasă din case și să dea un „vot rațional” și „înțelept”.

ADVERTISEMENT

„Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să voteze. Votați oameni pricepuți și corecți, votați buni administratori pentru localitățile dumneavoastră.

Dați un vot rațional, un vot înțelept! Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung...
Digi24.ro
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare

Prezența la vot este unde scăzută pentru Capitală

Până la ora 16.00, doar 21,75% dintre bucureșteni au ieși să-și exprime dreptul la vot (393.000 persoane). În acest context, încă de dimineață, Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a susținut că dacă oamenii nu se vor mobiliza, prezența finală va fi de sub 30%.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri....
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”

„Dacă se păstrează actualul ritm de vot, care înseamnă cam 60% dintre alegătorii care au venit la vot la alegerile anterioare din 9 iunie 2024, prezența finală va fi sub 30%. Dacă crește ritmul de vot, atunci este posibil să ne apropiem de nivelul din 2024 care a fost la final de 41%. Depășirea prezenței de atunci de 41% pare, nu imposibilă, dar improbabilă acum”, a declarat directorul INSCOP.

De asemenea, consultantul politic Cristian Andrei explică fenomenul și susține că această situație ne oferă „câteva lecții de învățat”, iar scorul din București este mic „nu din cauza vremii”, ci pentru că nu-i atrage „oferta, campania”.

ADVERTISEMENT
Ciprian Ciucu critică dur apariția unor date exit poll în spațiul public: ”Trimit...
Fanatik
Ciprian Ciucu critică dur apariția unor date exit poll în spațiul public: ”Trimit cifre false. Suntem doar doi competitori cu șanse”
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și...
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la...
Fanatik
Actorul care a călătorit 700 de kilometri pentru a vota la alegerile la Primăria Capitalei București
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!