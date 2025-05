Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite din cauza deficitului bugetar: „Lucrurile nu stau foarte bine”

România se confruntă cu o situație financiară dificilă, spune președintele interimar Ilie Bolojan. Oficialul a subliniat că deficitul bugetar este încă ridicat și că, deși în primele luni ale anului nu a crescut, nici nu a fost redus. Acest lucru pune presiune pe viitorul guvern, care va trebui să ia decizii rapide, dure și nu pe placul românilor.

Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite

„Din punct de vedere al situaţiei economice, lucrurile nu stau foarte bine, pentru că, pe de o parte, avem un deficit mare. Trebuie să-l reducem şi ceea am reuşit în această primă perioadă a anului este să nu creştem deficitul. Dar nu am reuşit deci, să scădem acest deficit, ceea ce înseamnă că în perioada următoare va fi nevoie de unele măsuri care să corecteze parţial acest deficit. E greu de presupus că în jumătate de an vom putea să reducem două puncte procentuale de la 9%, să spunem, la 7%”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit Euronews.

Într-un interviu acordat pentru , Bolojan a explicat că opțiunile nu sunt multe. Fie sunt reduse cheltuielile statului, . Liberalul spune că ideal ar fi ca autoritățile statului să crească încasările, fără să afecteze cetățenii cu noi scumpiri. Din păcate, președintele a atras atenția că dacă nu vor fi luate reforme reale, scenariul creșterii taxelor devine din ce în ce mai probabil.

Vești proaste pentru români. Anunțul președintelui interimar despre taxe și impozite

„Înseamnă că foarte probabil va trebui să avem o combinaţie care înseamnă scăderi de cheltuieli, ceea ce ar fi trebuit să facem de ani de zile, pentru că nu trebuie să ne ascundem, finanţarea acestui deficit este o problemă delicată pentru noi şi deci parte de combinaţie de scăderi de cheltuieli şi sper să nu fim în situaţia, dar este posibil să avem şi măsuri de creştere a unor taxe şi a unor impozite, pentru că în momentul în care nu reuşeşti să ai venituri la nivelul cheltuielilor nu ai decât cele două posibilităţi deci să-ţi creşti veniturile. Ar fi bine să ne putem creşte încasările fără să creştem taxele, dar trebuie să scazi şi cheltuielile”, a mai explicat preşedintele interimar al României.

În același timp, Ilie Bolojan susține că o altă urgență majoră este . El a transmis clar că actualul executiv interimar nu este o soluție pe termen lung și că, după alegerile prezidențiale, toate partidele trebuie să colaboreze cu noul președinte pentru a forma o majoritate parlamentară solidă. Oficialul spune că doar astfel vor putea fi aplicate măsurile necesare pentru a evita destabilizarea economică a țării.

Cât de mult ne afectează instabilitatea politică din România

Liberalul spune că lipsa unui guvern stabil, mai ales într-o situație politică dificilă, va duce la probleme mari, inclusiv pentru ratingul de țară, care ar putea fi retrogradat la categoria „junk”, un scenariu cu impact negativ direct asupra costurilor de împrumut ale României.

„Acest lucru este complicat şi de instabilitatea politică şi faptul că avem un guvern interimar, ar fi bine să-l avem pe o perioadă cât mai scurtă şi imediat după alegerile prezidenţiale cred că ar fi bine ca toate forţele politice împreună cu preşedintele nou ales să lucreze să avem un guvern stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară în aşa fel încât să ia aceste măsuri.

De ce? Pentru că, aşa cum v-am spus, finanţarea deficitului este foarte importantă, stabilitatea economică este importantă, nu în ultimul rând, neretrogradarea României într-o categorie inferioară, la Junk”, a transmis Bolojan.

Pe lângă presiunea deficitului, România mai are și alte probleme economice nerezolvate. Absorbția fondurilor europene este întârziată, iar PNRR bate pasul pe loc. Banii europeni sunt vitali pentru susținerea investițiilor și pentru menținerea unei economii funcționale, însă întârzierile acumulate riscă să saboteze șansele de redresare.

Ilie Bolojan a mai declarat că lunile următoare sunt decisive, pentru că în iunie România trebuie să facă noi raportări către Comisia Europeană, iar fără un guvern capabil să livreze, țara va pierde oportunități importante.