News

Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”

Liceanul Ilie Bolojan era extrem de ambițios pentru că venea de la țară, însă era și un tip romantic: locuia la internat când s-a îndrăgostit prima dată.
Daniel Coltuc
12.08.2025 | 20:45
Ilie Bolojan canta la acordeon avea par mult si cret si isi plimba iubita de mana Era romantic desi nu pare Amintiri din internatul de la Gojdu
SPECIAL FANATIK
Ilie Bolojan a fost coleg de liceu cu viitoarea lui soție, Florentina. El a fost prezent la întâlnirea de 30 de ani de la absolvire / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Jurnalul Bihorean / Bihari Naplo

Ilie Bolojan a fost al Liceului de Matematică-Fizică Emanuil Gojdu din Oradea, pe care l-a absolvit în anul 1986. Primii doi ani i-a petrecut la secția Mecanică, după care, la treapta a doua, a fost repartizat la Electronică. Fiind un băiat de la țară, viitorul premier și-a găsit cazare în internatul liceului, acolo unde își distra colegii cântând la acordeon.

ADVERTISEMENT

Cum era Ilie Bolojan în liceu: romantic, dar prea serios

Acordeonul era cam singura ”nebunie” pe care Bolojan o făcea, pentru că foștii colegi își amintesc despre el ca fiind un tip sobru și serios. ”Poate prea serios”, dezvăluia Cosmin Săteanu, fost coleg cu Ilie Bolojan la reuniunea de 30 de ani de la absolvirea liceului.

Colegul lui Ilie Bolojan își amintește că, în spatele durității pe care o afișa încă din adolescență, acesta era un romantic incurabil. În perioada liceului, premierul a cunoscut-o pe Florentina, cea care avea să-i devină soție și să-i dăruiască două fete, Lucia și Anda.

ADVERTISEMENT

”Stătea în internat. De fapt, am fost colegi de internat. Îmi amintesc că era împreună cu fosta soție și îmi plăcea că se țineau de mână. Era un romantic, deși nu pare. Avea abilități de lider”, a mai declarat colegul lui Bolojan, pentru Jurnalul Bihorean (iunie 2017).

Ilie și Florentina Bolojan au divorțat în anul 2013.

Colega lui Ilie Bolojan: ”Era venit de la țară, voia să facă impresie”

Alina, fostă colegă de liceu cu Ilie Bolojan în clasele IX-X, își amintește că viitorul premier era extrem de ambițios și hotărât, fără să fie, însă, ”tocilar”. Ea spune că acesta și-a văzut interesul și a muncit extrem de mult pentru a-și atinge obiectivele. Asta a făcut ca după încheierea liceului, să intre din prima la Politehnica din Timișoara, o universitate extrem de bine cotată, la care concurența era foarte mare.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

”Era foarte ambițios. Băiat venit de la țară, care voia să facă impresie, să devină ceva. Și unica modalitate era învățatul. Îmi amintesc că avea păr mult și creț, și mustață, încă de atunci”, spunea femeia.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

O ipostază la fel de neașteptată este cea cu Ilie Bolojan care cânta la acordeon. Imaginea a fost recreată de fosta profesoară de chimie, cea care deține și fotografii cu el, din acea vreme.

ADVERTISEMENT

Singura nebunie a premierului în adolescență: cânta la acordeon

”A fost mereu un copil foarte serios. Și se vede și astăzi că a fost așa. Știe cu să înceapă și cu ce să continue. Așa era și în internat. Și el, și fosta soție, Florentina, au fost elevi aici, la Gojdu. Foarte serioși.

Am scos recent un jurnal în care au fost editate toate pozele din internat, în care el apare deseori cântând la acordeon. Era tipul de lider (…) Ca orice adolescent, ar fi putut face boacăne, dar nu îmi amintesc de niciun fel de năzbâtie pe care să o fi făcut”, a dezvăluit prof Niculina Moga, cea care se ocupa de internatul liceului din Oradea, la mijlocul anilor ’80.

Dirigintele lui Ilie Bolojan din liceu a ajuns vicepreședinte PNL

Un detaliu mai puțin cunoscut este că dirigintele lui Ilie Bolojan, inginerul Octavian Bot, a fost primul primar al municipiului Oradea după 1990. Și el absolvent de Politehnică, Bot a făcut politică, a avut trei mandate de deputat, iar în perioada 1997-1998 a fost numit vicepreședinte al PNL-CD.

S-a despărțit de liberali în 2014 și s-a înscris în ALDE, formațiune condusă de Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre mentorii politici ai lui Bolojan (în perioada în care era premier, Tăriceanu l-a adus pe Ilie Bolojan de la Prefectura Bihor și l-a numit șef al Secretariatului General al Guvernului). Octavian Bot s-a stins din viață în iulie 2015, la 64 de ani.

Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va...
Fanatik
Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală”
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă
Fanatik
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de...
Fanatik
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Se anunță un declin, dar Cristi Borcea pariază în continuare: 'Încă se vor...
iamsport.ro
Se anunță un declin, dar Cristi Borcea pariază în continuare: 'Încă se vor face bani!'
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Digisport.ro
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!