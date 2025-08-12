Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”

Ilie Bolojan a fost al Liceului de Matematică-Fizică Emanuil Gojdu din Oradea, pe care l-a absolvit în anul 1986. Primii doi ani i-a petrecut la secția Mecanică, după care, la treapta a doua, a fost repartizat la Electronică. Fiind un băiat de la țară, viitorul premier și-a găsit cazare în internatul liceului, acolo unde își distra colegii cântând la acordeon.

Cum era Ilie Bolojan în liceu: romantic, dar prea serios

Acordeonul era cam singura ”nebunie” pe care Bolojan o făcea, pentru că foștii colegi își amintesc despre el ca fiind un tip sobru și serios. ”Poate prea serios”, dezvăluia Cosmin Săteanu, fost coleg cu Ilie Bolojan la reuniunea de 30 de ani de la absolvirea liceului.

Colegul lui Ilie Bolojan își amintește că, în spatele durității pe care o afișa încă din adolescență, acesta era un romantic incurabil. În perioada liceului, premierul a cunoscut-o pe Florentina, și să-i dăruiască două fete, Lucia și Anda.

”Stătea în internat. De fapt, am fost colegi de internat. Îmi amintesc că era împreună cu fosta soție și îmi plăcea că se țineau de mână. Era un romantic, deși nu pare. Avea abilități de lider”, a mai declarat colegul lui Bolojan, pentru Jurnalul Bihorean (iunie 2017).

Ilie și Florentina Bolojan au divorțat în anul 2013.

Colega lui Ilie Bolojan: ”Era venit de la țară, voia să facă impresie”

Alina, fostă colegă de liceu cu Ilie Bolojan în clasele IX-X, își amintește că viitorul premier era extrem de ambițios și hotărât, fără să fie, însă, ”tocilar”. Ea spune că acesta și-a văzut interesul și a muncit extrem de mult pentru a-și atinge obiectivele. Asta a făcut ca după încheierea liceului, , o universitate extrem de bine cotată, la care concurența era foarte mare.

”Era foarte ambițios. Băiat venit de la țară, care voia să facă impresie, să devină ceva. Și unica modalitate era învățatul. Îmi amintesc că avea păr mult și creț, și mustață, încă de atunci”, spunea femeia.

O ipostază la fel de neașteptată este cea cu Ilie Bolojan care cânta la acordeon. Imaginea a fost recreată de fosta profesoară de chimie, cea care deține și fotografii cu el, din acea vreme.

Singura nebunie a premierului în adolescență: cânta la acordeon

”A fost mereu un copil foarte serios. Și se vede și astăzi că a fost așa. Știe cu să înceapă și cu ce să continue. Așa era și în internat. Și el, și fosta soție, Florentina, au fost elevi aici, la Gojdu. Foarte serioși.

Am scos recent un jurnal în care au fost editate toate pozele din internat, în care el apare deseori cântând la acordeon. Era tipul de lider (…) Ca orice adolescent, ar fi putut face boacăne, dar nu îmi amintesc de niciun fel de năzbâtie pe care să o fi făcut”, a dezvăluit prof Niculina Moga, cea care se ocupa de internatul liceului din Oradea, la mijlocul anilor ’80.

Dirigintele lui Ilie Bolojan din liceu a ajuns vicepreședinte PNL

Un detaliu mai puțin cunoscut este că dirigintele lui Ilie Bolojan, inginerul Octavian Bot, a fost primul primar al municipiului Oradea după 1990. Și el absolvent de Politehnică, Bot a făcut politică, a avut trei mandate de deputat, iar în perioada 1997-1998 a fost numit vicepreședinte al PNL-CD.

S-a despărțit de liberali în 2014 și s-a înscris în ALDE, formațiune condusă de Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre mentorii politici ai lui Bolojan (în perioada în care era premier, Tăriceanu l-a adus pe Ilie Bolojan de la Prefectura Bihor și l-a numit șef al Secretariatului General al Guvernului). Octavian Bot s-a stins din viață în iulie 2015, la 64 de ani.