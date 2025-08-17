News

Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video

Premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
Daniel Spătaru
17.08.2025 | 12:18
Ilie Bolojan cere sustinerea clasei politice pentru noile masuri de austeritate Nui o problema ca voi iesi prost Video
Ilie Bolojan face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetului de măsuri de austeritate Foto: Hepta

Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale menite să ajute la reducerea deficitului bugetar. Apelul premierului vine cu o zi înaintea unei şedinţe de urgenţă anunţată de PSD, în care vor fi discutate propunerile ministrului Dragoş Pâslaru, care a anunţat suspendarea proiectelor din PNRR care nu sunt realizate în proporţie de cel puţin 30%.

ADVERTISEMENT

Şedinţe importante pe proiectele din PNRR, la PSD şi PNL

Se anunţă o săptămână tensionată în politica românească, atât PSD cât şi PNL având programate şedinţe importante. După întâlnirea de luni a social-democraţilor, marţi liberalii se vor reuni şi ei pentru a discuta acelaşi subiect, după ce mai mulţi primari s-au arătat dezamăgiţi după întâlnirea de zilele trecute, cu Ilie Bolojan, acuzând că nu se poate ca acesta să ia de unul singur aproape toate măsurile şi să nu comunice cu partidul.

În ajunul unor zile care se anunţă foarte tensionate, premierul Bolojan a lansat duminică un apel la forţele politice. „Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem, că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea: că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat.

ADVERTISEMENT

Având această responsabilitate am încercat să explic atât în interiorul Coaliției dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele”, a transmis şeful guvernului.

Ilie Bolojan: „Nu-i o problemă pentru mine dacă voi ieşi prost”

Conştient că măsurile pe care le are în vedere sunt nepopulare, Ilie Bolojan spune că nu este o problemă dacă prin adoptarea acestora imaginea sa va avea de suferit.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

„Nu-i o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri, nu le ia cu inimă deschisă. Veștile proaste rămân foarte puțini oameni să le dea și uneori par singuri în situația asta.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

La veștile bune întotdeauna e înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă. Mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul, mai bine le spui oamenilor adevărul ca să le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate.

ADVERTISEMENT

Nu imaginea unei persoane publice e problema. Problema de bază e atunci când o persoană publică e pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acel post este pentru țara noastră. Și nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”, a mai spus Ilie Bolojan, în mesajul său.

Ultimă oră: România, zguduită de un cutremur! În ce orașe s-a resimțit seismul
Fanatik
Ultimă oră: România, zguduită de un cutremur! În ce orașe s-a resimțit seismul
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un...
Fanatik
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus...
Fanatik
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Șocant! Cât cere ANAF Cluj pe mașina din imagine: 'E cu tot cu...
iamsport.ro
Șocant! Cât cere ANAF Cluj pe mașina din imagine: 'E cu tot cu șofer și teren?'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!