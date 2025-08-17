Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video

Ilie Bolojan a publicat duminică un videoclip în care face apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale menite să ajute la reducerea deficitului bugetar. Apelul premierului vine cu o zi înaintea unei , în care vor fi discutate propunerile ministrului Dragoş Pâslaru, care a anunţat suspendarea proiectelor din PNRR care nu sunt realizate în proporţie de cel puţin 30%.

Şedinţe importante pe proiectele din PNRR, la PSD şi PNL

Se anunţă o săptămână tensionată în politica românească, atât PSD cât şi PNL având programate şedinţe importante. După întâlnirea de luni a social-democraţilor, marţi liberalii se vor reuni şi ei pentru a discuta acelaşi subiect, după ce mai mulţi după întâlnirea de zilele trecute, cu Ilie Bolojan, acuzând că nu se poate ca acesta să ia de unul singur aproape toate măsurile şi să nu comunice cu partidul.

În ajunul unor zile care se anunţă foarte tensionate, premierul Bolojan a lansat duminică un apel la forţele politice. „Sunt încrezător că forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem, că acest pachet și alte pachete și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție. Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va vedea: că nu putem corecta lucrurile, dacă se cedează într-o zonă sau alta se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat.

Având această responsabilitate am încercat să explic atât în interiorul Coaliției dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public, pentru că avem o responsabilitate. Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele”, a transmis şeful guvernului.

Ilie Bolojan: „Nu-i o problemă pentru mine dacă voi ieşi prost”

Conştient că măsurile pe care le are în vedere sunt nepopulare, Ilie Bolojan spune că nu este o problemă dacă prin adoptarea acestora imaginea sa va avea de suferit.

„Nu-i o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri, nu le ia cu inimă deschisă. Veștile proaste rămân foarte puțini oameni să le dea și uneori par singuri în situația asta.

La veștile bune întotdeauna e înghesuială mare. Pentru mine nu a fost o situație comodă. Mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta este adevărul, mai bine le spui oamenilor adevărul ca să le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate.

Nu imaginea unei persoane publice e problema. Problema de bază e atunci când o persoană publică e pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acel post. Acum acel post este pentru țara noastră. Și nu-i o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important este să nu ies prost degeaba pentru România”, a mai spus Ilie Bolojan, în mesajul său.