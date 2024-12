Ilie Bolojan, criticat în partid din cauza lui Nicușor Dan. Pe cine ar prefera o parte dintre liberali

Tabăra din PNL care se opune susținerii candidaturii primarului Capitalei și-ar dori ca liberalii să-l propună pe fostul președinte al partidului Crin Antonescu drept candidat unic al coaliției.

Ilie Bolojan, criticat în partid din cauza lui Nicușor Dan

de președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma. Acesta ar fi precizat că „este esențial ca liberalii să decidă rapid asupra propunerii pentru alegerile prezidențiale, menționând că există două sau trei variante de candidați, dar că Antonescu este cea mai apreciată personalitate din istoria recentă a partidului”, relatează surse liberale pentru Știripesurse.ro.

Potrivit lui Hubert Thuma, argumentele în favoarea lui Crin Antonescu țin de popularitatea și talentul oratoric al fostului lider, considerat unul dintre cei mai remarcabili oratori ai politicii post-decembriste.

nu a dorit să comenteze propunerea lui Hubert Thuma, mai spun sursele citate, care mai precizează că atitudinea președintelui interimar al PNL a ridicat semne de întrebare printre colegii săi, în condiţiile în care PNL și-a exprimat clar dorinţa ca, în schimbul cedării funcţiei de prim-ministru către PSD, candidatul unic la prezidenţiale să fie propus de liberali.

În ultimele săptămâni, numele lui Crin Antonescu a circulat tot mai des în spațiul public în contextul unui candidat unic al viitoarei coaliții la prezidențialele ce urmează a fi reorganizate anul viitor. Potrivit unor surse politice, PSD și UDMR ar susține fără rezerve candidatura lui Crin Antonescu.

Crin Antonescu, despre o posibilă candidatură

Recent, Crin Antonescu a fost întrebat în cadrul unei emisiuni televizate dacă va candida la viitoarele alegeri prezidențiale. Acesta a precizat că el nu a vorbit niciodată despre o eventuală candidatură și că numele său a fost adus întotdeauna în discuție de alții.

„Se vorbeşte despre candidatura lui Antonescu. Nu există nicio candidatură a lui Antonescu. Eu nu mi-am depus nicio candidatură, n-am propus nicio candidatură, nu aştept niciun fel de candidatură. S-a vehiculat numele meu, nu de către mine, de către alţii.

Toate întrebările în legătură cu acest subiect vă rog să le adresaţi partidelor. Eu nu doresc decât un lucru. Am fost toată viaţa mea şi voi fi până închid ochii un om liber care s-a manifestat pe scena publică atât cât mai făcut politică în mod liber. Bine, rău, cu greşeli de bună seamă, cu reuşite poate, poate nu, dar în mod liber.

A ajuns să mă deranjeze deja că odată vehiculat numele meu, fără ca eu să vorbesc nimic despre vreo astfel de candidatură, o sumedie de jurnalişti, de profesori, de chibiţi profesionişti să facă tot felul de supoziţii, cum ar fi aceea a profesorului Pîrvulescu, faţă de care nu am fost niciodată ireverenţios, că îi fac culoar lui Hellvig.

Eu cred că pot avea pretenţia la respect din partea tuturor. Nu am făcut niciodată culoar cuiva, nu am avut pe nimeni nici în faţa mea, nici în spatele meu, tot ce am făcut, am făcut deschis”, a declarat fostul președinte PNL pentru Antena 3 CNN.