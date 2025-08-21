Ilie Bolojan, despre posibila demisie din funcția de premier: „Dacă nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci”

Ilie Bolojan a dat noi declarații, joi, despre posibila demisie din funcția de premier, după ce la jumătatea lunii august a lansat un astfel de avertisment. Șeful Guvernului a dezvăluit, joi. 21 august, într-un interviu la , în ce circumstanțe ar renunța la funcție. Ce spune despre măsurile luate de Executiv?

Ce spune Ilie Bolojan despre eventuala demisie din funcția de premier

Fiind întrebat cât de serioasă a fost, de fapt, amenințarea sa cu demisia, premierul a spus că în prezent nu își dorește să facă un pas în spate. Totuși, Ilie Bolojan afirmă că dacă o persoană ocupă un astfel de post, dar nu poate aplica , atunci ar fi de preferat să demisioneze.

Șeful Guvernului spune că speră să nu fie pus în această postură. „În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta sau pentru comunitatea ta”, a declarat, joi, premierul României.

Ilie Bolojan: „Sper să nu ajungem în această situaţie”

Ilie Bolojan a subliniat că proiectele în discuție sunt extrem de complexe, astfel încât nu pot fi realizate fără asumarea directă a răspunderii. În opinia sa, acest lucru arată că Executivul condus de el este nevoit să-și „joace” de fiecare dată mandatul. Cu toate acestea, Ilie Bolojan spune că nu și-a pus problema să demisioneze din funcție.

„Deci problema nu este să stai pe un post unde, credeţi-mă, nu este uşor să faci această chestiune. Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie”, a adăugat acesta.

În același timp, premierul României a declarat că actul de guvernare presupune „coerență și consecvență în luarea măsurilor”. Deși acțiunile Executivului sunt „nu se poate face decât prin dialog şi prin acordul tuturor partidelor”.