Ilie Bolojan, despre șansele lui Crin Antonescu la prezidențiale: ”A fost susținut de toate partidele. Acoperă cel puțin parțial electoratele acestora”

În opinia liderului liberal Ilie Bolojan, Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din mai 2025, are șanse importante să ajungă la Cotroceni.

După mai multe discuții și controverse, partidele aflate la guvernare s-au decis să-l susțină pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din primăvară. Joi, 16 ianuarie, .

Invitat la un post de radio național, Ilie Bolojan, liderul PNL și al Senatului, a vorbit despre candidatul coaliţiei, Crin Antonescu. A spus despre acesta că este ”un om care acoperă, cel puţin parţial, electoratele partidelor, PNL, PSD şi UDMR” şi că are încredere în el şi este convins că este un preşedinte predictibil pentru ţara noastră, un preşedinte care ţine România pe o direcţie bună.

”Dânsul (n.r. Crin Antonescu) a fost susținut de toate partidele și este un om care acoperă cel puțin parțial electoratele acestor partide. E foarte greu într-un climat tensionat să ai un candidat care acoperă și electoratul USR, și al PSD, și al UDMR și aceasta a fost decizia”, spune Bolojan, la .

Bolojan a mai precizat că care vor fi efectuate în următoarea perioadă.

”Aceste măsurători se fac pentru a vedea ce doresc oamenii, care sunt îngrijorările lor în așa fel încât să vii cu o proiecție, cu o ofertă electorală cât mai adaptată la problemele lor pe bună dreptate, în afară de valorile pe care le promovezi și, sigur, pentru a pregăti această campanie.

Dar nu au legătură cu schimbarea sau nu a candidatului. Deci: calendar clar de alegeri, candidat unic – Crin Antonescu. Și, evident, domnul Crin Antonescu e un om cu experiență mare în politică, care vine după mulți ani în politică activă”, mai adaugă liberalul.

De ce nu candidează Ilie Bolojan la prezidențiale

La apariția publică de miercuri seara, Ilie Bolojan a fost întrebat de o eventuală candidatură a sa la prezidențiale. A explicat că ”nu e vorba de dorințele unui sau altuia, e vorba de responsabilitate”. A adăugat că are încredere în Crin Antonescu că va ține țara pe direcția corectă.

”Aici nu e vorba de dorințele unuia sau altuia de a candidat. Aici pur și simplu este o chestiune de responsabilitate de a lua niște decizii. Vă rog să vă gândiți, de exemplu, că imediat după turul I al prezidențialelor din toamnă eu am fost numit imediat președinte.

Am fost aruncat practic aici și prima decizie pe care am luat-o la ședința în care am condus pentru prima dată partidul a fost s-o susținem pe doamna Lasconi, să anunțăm că o susținem. Credeți că am anunțat că numai dintr-un mare entuziasm pentru un candidat?”, a punctat Bolojan.