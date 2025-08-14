Ilie Bolojan, despre scenariul unei guvernări PSD – AUR cu Georgescu premier și alegeri anticipate: „România nu mai suportă”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la scenariul lansat de George Simion privind o guvernare PSD-AUR cu Călin Georgescu premier și organizarea de alegeri anticipate. Șeful Guvernului a avertizat că România nu mai poate suporta crize politice artificiale.

Ce spune Ilie Bolojan despre scenariul unei guvernări PSD – AUR și Georgescu premier

Liderul PNL a spus clar că orice este lipsită de realism și că țara are nevoie de stabilitate politică și consecvență în luarea deciziilor. În opinia sa, obiectivul principal trebuie să fie evitarea unui colaps economic, nu schimbări bruște de guvern.

„Făcând abstracţie de calitatea mea de premier, unde aş putea fi considerat că sunt subiectiv, ceea ce vă pot spune este că România, astăzi, are nevoie de o stabilitate politică. Nu este problema că este guvernul cu premier Bolojan sau un alt premier, ci e nevoie de o stabilitate şi de consecvenţă în luarea acestor măsuri.

Prin urmare, cred că orice fel de discuţie legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism şi asta o ştiu toţi oamenii care înţeleg despre ce este vorba, pentru că România nu mai suportă alte crize politice artificiale”, a declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la

Avertismentul lui Ilie Bolojan: „Dacă nu ne trezim, lucrurile se vor complica”

Ilie Bolojan este de părere că situația dificilă financiară în care se află România în prezent este rezultatul deciziilor luate în anii anteriori și că România „va primi nota de plată” pentru acea perioadă. De asemenea, premierul spune că țara noastră are nevoie de stabilitate politică indiferent de cine conduce Guvernul.

„Dacă nu ne trezim şi nu mergem într-o direcţie normală, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor complica, iar lucrurile care se complică bugetar degenerează în complicaţii economice, ceea ce va afecta mult mai mult cetăţenii ţării noastre decât ceea ce se întâmplă astăzi, când ştiu că nu este o situaţie bună, dar este una tranzitorie şi practic ne vine nota de plată la toţi într-un fel sau altul pentru ceea ce s-a întâmplat anii trecuţi”, a adăugat Bolojan.

Declarațiile liberalului vin la scurt timp după ce George Simion a spus într-o emisiune la Realitatea PLUS că AUR vrea să guverneze din toamnă cu PSD, iar la cârma Guvernului să fie Călin Georgescu. Liderul suveraniștilor a menționat că va face tot ce este posibil să cadă actualul Guvern, inclusiv depunerea tuturor moțiunilor de cenzură posibile.

George Simion, decis să dea jos Guvernul Bolojan

George Simion este convins că are șanse să dea jos Guvernul Bolojan, mai ales că anumiți social-democrați au lăsat de înțeles că vor vota o posibilă moțiune de cenzură. De asemenea, liderul AUR a mai declarat în cadrul unei emisiuni TV că acum este șansa ca PSD „să se întoarcă cu fața către cetățeni”.

Social-democrații, însă, nu au aceeași părere. După declarațiile lui Simion, fostul președinte PSD al Camerei Deputaților, Acesta a spus că George Simion nu are dreptul să vorbească în numele întregului popor, iar dorințele oamenilor s-a văzut în rezultatul alegerilor prezidențiale din mai 2025.

Cum a reacționat PSD la propunerea AUR: „Poporul a votat în mai”

”Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut şi asta la vot.

Iertaţi-mă, am câştigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezenţiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câştigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat nişte reprezentanţi ai partidului. Nu sunt atent la ce spun domnul Simior, cu alte cuvinte”, a declarat miercuri, Alfred Simonis.