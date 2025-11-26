News

“Ilie Bolojan este foarte popular în Bucureşti, are o cotă de 40%”. Ciprian Ciucu susţine că premierul se bucură de mare încredere în Capitală

Ciprian Ciucu a spus la FANATIK EXCLUSIV că premierul Ilie Bolojan rămâne popular în Capitală, iar absența acestuia din campania pentru Bucureşti nu are legătură cu măsurile nepopulare adoptate recent.
Daniel Spătaru
26.11.2025 | 18:54
Ciprian Ciucu susţine că Ilie Bolojan se bucură încă de încrederea bucureştenilor Foto: colaj Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a explicat la FANATIK EXCLUSIV de ce s-a afişat aât de puţin în campania electorală cu preşedintele partidului, Ilie Bolojan, negând că aceasta ar fi o consecinţă a măsurilor nepopulare luate de premier în ultimele luni.

Ciprian Ciucu: „Nicuşor Dan a fost mai prezent în campanie decât Ilie Bolojan”

Ciprian Ciucu şi-a prezentat joia trecută programul „Bucureştiul pus la punct”, care a marcat lansarea oficială a candidaturii sale în cursa pentru Primăria Capitalei. Spre surpriza multora, la eveniment a fost prezent şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, care anterior fusese destul de absent de la acţiunile electorale ale candidatului liberal. „Aţi văzut, a fost mai prezent domnul Nicuşor Dan în campanie, decât domnul Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu la FANATIK EXCLUSIV, cu referire la susţinerea pe care Nicuşor Dan a arătat-o faţă de candidatul USR.

Totuşi, Ciucu susţine că absenţa liderului partidului din campanie nu este cauzată de măsurile nepopulare luate de Bolojan în calitate de premier. „Nu, n-am niciun fel de problemă cu asta, pentru că sunt convins că aceste măsuri care nu sunt populare sunt medicamentul de care avem nevoie. Boală lungă, moarte sigură”, a spus Ciucu.

Mai mult, pe baza sondajelor interne, el afirmă că premierul încă se bucură de mare popularitate în Capitală. „În Bucureşti, domnul Bolojan e foarte popular. În continuare, pe structurile noastre, are undeva spre 40% încredere. Ceea ce pentru un politician e enorm, la ceea ce îşi asumă”, consideră primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu: „Iniţial nu am vrut să-l chem pe domnul Bolojan”

Ciprian Ciucu a mai dezvăluit că iniţial nu a vrut să-l cheme pe Ilie Bolojan la lansarea programului „Bucureştiul pus la punct”, ideea venindu-i în ultimul moment. „Pentru că nu am fost foarte prezent cu domnul Bolojan în această campanie am zis, ok, pentru că e un context în care ar fi bine să vină şi premierul l-am chemat şi pe el. Iniţial nu am vrut să-l chem. I-am zis foarte din scurt şi îi mulţumesc că a venit. Invitaţii nu ştiau că o să vină şi Ilie Bolojan acolo, ei au venit pentru mine”, a spus Ciucu.

„Iar dacă îl chemam pe al doilea om din partid, se supăra al treilea că nu l-am chemat. Dacă-l chemam pe al treilea, se supăra al patrulea. Era oricum o sală mică, nu m-am dus să fac festivism. Am preferat să-mi prezint programul în faţa unor oameni care înţeleg exact ce am pus eu acolo şi să fiu evaluat. Ăsta este stilul meu”, a completat candidatul liberal.

