Ilie Bolojan, huiduit la Constanța înainte de discursul de Ziua Marinei Române. Ce mesaj a transmis premierul. Video

Întâmplare șocantă pentru premierul Ilie Bolojan. Oficialul se află la Constanța, cu ocazia Zilei Marinei Române. Înainte de discursul oficial, pe filmarea publicată de Guvernul României se aud oamenii care au început să îl huiduie pe șeful Executivului.

Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Constanța de Ziua Marinei Române

La începutul discursului, Ilie Bolojan a vorbit despre importanța păcii și securității, subliniind că aceste lucruri sunt posibile și datorită marinarilor români. El i-a descris pe membrii Forțelor Navale ca fiind cartea de vizită a țării, activi la gurile Dunării, pe Marea Neagră și în misiuni pe mările și oceanele lumii.

Bolojan a ținut să mulțumească militarilor pentru curajul și profesionalismul de care dau dovadă în fața pericolelor și a incertitudinii. În același timp, premierul a adus în discuție faptul că performanța în domeniul naval nu poate fi atinsă fără echipamente moderne și oameni bine pregătiți și motivați.

Ce mesaj le-a transmis Ilie Bolojan marinarilor români

, Ilie Bolojan a ținut să le mulțumească familiilor militarilor, pe care le-a apreciat pentru sprijinul și înțelegerea acordată celor plecați în misiuni. Premierul a amintit și de eroii căzuți în conflicte sub pavilionul românesc.

„Dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române. Marinarii noștri sunt la gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii. Este cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul și profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și incertitudinii.

Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați și îi asigur pe comandanții forțelor de sprijinul Guvernului României. Se cuvine să le mulțumesc familiilor acestora pentru înțelegerea de care dau dovadă și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora.

În această zi nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în conflicte pentru libertatea neamului nostru. Sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”, a transmis Ilie Bolojan.

Mesaj pentru angajații din sistemul public

La finalul discursului, premierul Ilie Bolojan i-a adus în discuție și pe . Acesta a menționat că niciun efort nu este prea mare pentru a le asigura condiții mai bune viitorilor copii din România.

„Pentru cei care suntem în serviciul public, niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiții în așa fel încât copiii noștri să aibă o viață mai bună în țara noastră, în anii următori, astfel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români și am încredere în România”, a mai transmis Bolojan.