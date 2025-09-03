Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile

Ilie Bolojan este genul de politician care pozează într-un tip serios, cu care nu prea îți vine să glumești. Controversatele reforme promovate de cabinetul condus de liderul PNL au amplificat și mai mult imaginea de dur al politicii, care acționează ferm și fără sentimente.

Cum a devenit Ilie Bolojan erou de benzi desenate: ”Personajul seamănă cu mine”

Doar că Bolojan nu a fost mereu așa. În 2008, când actualul premier , doi bloggeri locali au realizat o serie de benzi desenate care aveau în prim-plan personajul Super Bolo, echipat cu o pereche de colanți, care salvează orașul.

Desenele au primit aprecieri de la însuși eroul Bolojan, care a postat imaginile pe blogul său personal.

”Nu-mi stă în caracter să mă laud, dar fiindcă tot mi s-a cerut insistent să scriu și însemnări ceva mai personale, vă semnalez că am devenit erou de benzi desenate. Nu e o glumă: doi orădeni, care-și spun Oviman și Sebman, au un site unde publică mai multe benzi desenate. Mi s-a spus că, printre ele, este și una în care personajul principal este Super Bolo. Am vrut să văd cu ochii mei minunea asta de site și m-am convins că așa este: personajul seamănă cu mine – cel puțin așa cred.

M-am amuzat citind povestea lui Super Bolo și trebuie să recunosc că băieții au umor. Nu pot decât să-i felicit și le promit că voi urmări cu interes propriile aventuri”, scria Ilie Bolojan pe 24 noiembrie 2008.

Super Bolo, în război cu Super Constructorul și cu Sfântul Gheorghe

au fost realizate de doi bloggeri orădeni, Ovidiu Purdea și Sebastian Mazilu, care au publicat imaginile pe pagina supererou.com, care în prezent nu mai există. Artiștii i-au desenat și pe contracandidații lui Bolojan de la acea vreme, transformând campania electorală într-o veritabilă luptă între supereroi.

Replica ”Călinutz puișor. De ce plângi?” îi este adresată contracandidatului independent Călin Raita, cunoscut drept Super Constructorul. Evident, în benzile desenate, ca și ulerior, în viața reală, Super Bolo este cel care câștigă lupta.

Și contracandidații lui Ilie Bolojan și-au comandat propriile benzi desenate

Benzile desenate cu Bolojan au avut atât de mare succes în Oradea încât ceilalți doi candidați și-au ”comandat” propria variantă, în care ei sunt cei care ies învingători. Călin ”Super Constructorul” Raita și Horea ”Sfântu Gheorghe” Vuscan au participat la războiul caricaturilor, fiecare cu propria serie de benzi desenate. A fost, probabil, cea mai relaxantă campanie electorală pe care Oradea a avut-o în ultimele trei decenii.

Cum a câștigat Ilie Bolojan alegerile cu ajutorul bloggerilor

Până la urmă, cel care a câștigat alegerile a fost Ilie Bolojan. Acesta s-a bucurat nu doar de o presă extrem de favorabilă ci și de un sprijin necondiționat din partea comunității de bloggeri. În perioada campaniei dar și ulterior, Ilie Bolojan a organizat întâlniri cu bloggeri cunoscuți, pe care a încercat să-i implice cât mai mult în activități civice.

”… am fost impresionat de modul în care abordează problemele Oradiei. Cred că sunt mai mult decât niște simpli bloggeri, preocupați doar de propria persoană: sunt oameni cărora le pasă ce se întâmplă în jurul lor, de destinele acestui oraș (…)

Sunt oameni informați, pe care politicienii nu-i pot ameți cu promisiuni”, mai scria Ilie Bolojan pe .

Ilie Bolojan a postat pe pagina lui personală până în noiembrie 2017, timp în care a ținut inclusiv audiențe online. Ulterior, el a abandonat proiectul și și-a invitat urmăritorii să acceseze rubrica de petiții de pe site-ul Primăriei Oradea.