Ilie Bolojan, ironizat de George Simion: „Dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”

George Simion a postat pe Facebook un mesaj lung prin care îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan. Liderul AUR a lăsat de înțeles că el ar traduce mesajul pe care șeful Guvernului l-a transmis, de fapt, primarilor din țară. Reacția suveranistului vine după ce mai multe proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR au fost blocate sau amânate.

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan, ironizat de George Simion: „Fă-te că lucrezi!”

Premierul României le-a spus primarilor că statul nu mai are bani pentru toate contractele semnate în ultimii ani. Doar o parte dintre proiecte vor fi continuate, iar restul vor fi oprite sau amânate. Decizia afectează investiții importante la nivel local,

În textul său, Simion a scris o listă cu 10 puncte în care ironizează modul în care au fost gestionate fondurile PNRR. El face acuzații dure, cum ar fi semnarea unor contracte mai mari decât sumele disponibile, prețuri umflate și oprirea unor proiecte promise în campania electorală.

ADVERTISEMENT

George Simion a formulat textul , lăsând de înțeles că acele 10 lucruri „le-ar fi spus”, de fapt, premierul. În postarea sa, liderul AUR a atacat și Comisia Europeană, spunând că aceasta stia de la început că România a semnat mai multe contracte decât își permitea.



Liderul AUR, critici dure la adresa vechilor și noilor politicieni

Cu toate acestea, spune Simion, Bruxelles-ul ar fi acceptat situația și ar fi cerut ulterior Guvernului să reducă proiectele, invocând lipsa banilor și nevoia de a direcționa fonduri către alte priorități. Nu doar Ilie Bolojan a fost criticat în mesajul postat de liderul suveraniștilor.

ADVERTISEMENT

George Simion a atacat foști premieri, miniștri și primarii orașelor mari. Potrivit liderului AUR, multe contracte ar fi fost semnate pentru firme apropiate partidelor aflate la putere, nu pentru nevoile reale ale oamenilor din România. În postarea lui Simion este adus în discuție și programul „Valul renovării”. Potrivit acestuia, aici s-ar fi semnat contracte cu sume mai mari decât bugetul disponibil.

ADVERTISEMENT

Simion face referire și la proiecte mari de infrastructură, precum metroul din Cluj, despre care spune că nu poate fi terminat în termenii stabiliți. În opinia lui, aceste exemple arată diferența dintre promisiuni și realitate.