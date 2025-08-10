News

Ilie Bolojan nu exclude concedierile de personal după adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Care sunt instituțiile vizate

Andreea Stanaringa
10.08.2025 | 22:04
Ilie Bolojan, declarații despre concedierile de personal. Sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre măsurile incluse în al doilea pachet de reforme. Șeful Executivului a adus în discuție și concedierile în cadrul unor instituții. Reducerile de personal vor avea loc acolo unde sunt prea mulți angajați.

Ilie Bolojan, despre concedierile de personal: ce se va întâmpla odată cu adoptarea noului pachet de măsuri fiscale

Următorul pachet cu măsuri fiscale adoptate de Guvern aduce efecte pe mai multe planuri. Administrația publică, sănătatea și vârsta de pensionare sunt principalele domenii vizate.

Prim-ministrul a declarat că, deși al doilea pachet de măsuri fiscale nu vine cu efecte imediate, vor fi modificări. Acestea vizează mai ales administrația publică, dar și sănătatea. Ilie Bolojan a spus că, în opinia sa, aparatul bugetar este supradimensionat.

Din acest motiv, nu exclude posibilitatea de a exista reduceri de personal. Sunt vizate de concedieri instituțiile unde sunt mai mulți angajați decât calculul corect.

“Din punctul meu de vedere, în multe instituţii avem personalul supradimensionat, inclusiv în administraţia publică locală şi acolo unde numărul de angajaţi depăşeşte calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal”, a explicat premierul Ilie Bolojan în cadrul emisiunii Subiectiv, de la Antena 3 CNN.

Ce se va întâmpla cu angajații “cu pile”

Totodată, premierul a fost întrebat ce se va întâmpla cu cei “cu pile” la stat. Ilie Bolojan a spus că aceștia nu vor rămâne, întrucât cel care conduce instituția respectivă va suporta consecințele, într-o astfel de situație.

“Dacă cei care organizează concursuri nu o fac în mod responsabil sau au capacitate de manevră, se pot întâmpla astfel de lucruri. Din experienţa mea personală, şi am explicat asta atunci când numărul de angajaţi într-o instituţie este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard, când se fac reducere de personal, şansa să se facă în mod corect este foarte mare dacă acest număr este calculat corect.

De ce? Pentru că chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul şi personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunăm, un concurs care este incorect, dacă nu au cui să redistribuie sacinile, vor avea grijă să-i ţină pe angajaţii buni, pentru că altfel, ţinând un angajat care nu-şi face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el şi atunci şeful va trebue să lucrezi pentru el, pentru că nu are cum să mai repartizeze munca”, a mai spus premierul Bolojan.

