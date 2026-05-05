Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea

Ilie Bolojan rămâne premier interimar după votarea moțiunii de cenzură. Șeful guvernului a fost dat jos cu 281 de voturi în Parlamentul României, iar de acum puterile sale sunt limitate. Premierul țării nu pleacă a doua zi de la guvern, ci va sta acolo până când urmează să fie desemnat un înlocuitor.

Profesorii universitari Cristian Pîrvulescu și Adrian Papahagi au declarat pentru FANATIK că Ilie Bolojan are puteri limitate de acum înainte, după cum sunt prevederile Constituției. „Guvernul are prerogative limitate, nu poate face ce face un guvern plin. Cei care au făcut moțiune trebuie să vină cu o soluție alternativă”, ne-a spus Papahagi. Ce înseamnă, așadar, puteri limitate? Ce mai are voie și ce nu să facă de acum înainte premierul României?

Potrivit Constituției, un guvern care este demis prin moțiune intră automat în statutul de interimat. Executivul rămâne în funcție pentru a administra treburile publice până la învestirea unui nou guvern de către Parlament. Din punct de vedere tehnic, așadar, guvernul interimar Bolojan nu mai are legitimitatea politică pentru a adopta măsuri majore sau reforme structurale. El trebuie doar să asigure continuitatea administrativă a statului, și anume să asigure plata salariilor și a pensiilor, funcționarea instituțiilor și gestionarea urgențelor, precum și respectarea angajamentelor internaționale la care s-a raliat.

Bolojan nu mai poate da ordonanțe de urgență

Unul din cele mai importante lucruri de menționat e faptul că un guvern interimar nu mai poate da ordonanțe de urgență în domenii sensibile sau cu impact major asupra politicilor publice. Totodată, nu mai poate iniția proiecte legislative de amploare. De asemenea, nu poate angaja statul în decizii strategice pe termen lung, precum contracte majore sau reforme economice de anvergură.

Predoiu deja se vrea la guvernare cu PSD

Discuția este, de acum, despre scenariile care urmează după Este forfotă mare în toate partidele, iar unul din liderii care a ieșit deja în spațiul public dând de înțeles că se va continua într-o formulă pro-europeană este vehiculat de ceva timp ca un favorit pentru scaunul de la Palatul Victoria în cazul debarcării lui Bolojan.

Ministrul interimar al internelor și justiției le cere colegilor din PNL să revină la guvernare alături de PSD, deși liberalii au semnat o rezoluție că nu vor mai guverna cu social-democrații după ce au pregătit trântirea guvernului împreună cu AUR.

Toate scenariile sunt pe masă. Ce guvern am putea avea

Ce scenarii sunt pe masă în acest moment? Potrivit politologului Adrian Papahagi, orice este posibil, așa că s-ar putea să avem o surpriză uriașă cu privire la viitoarea formulă de guvernare. „Ce se va întâmpla de acum înainte ține de foarte mulți factori. Unu la mână de majoritatea care se va propune, doi la mână de decizia președintelui, de decizia premierului. Adică guvernul acesta poate să rămână interimar o perioadă de timp. Se poate reconfigura o majoritate cu niște PNL-iști care l-ar trăda pe Bolojan și cu PSD, dar la care USR n-ar vrea să participe. Eu ceea ce spun principial este în felul următor. Cei care sunt responsabili de criză trebuie să vină și cu soluțiile.

Responsabili sunt PSD și AUR, ei au făcut moțiunea. Ei ar trebui să vină și să propună națiunii alternativa. Nu vă place Bolojan, ok, propuneți voi premierul vostru și hai să vedem dacă faceți majoritate și dacă președintele vi-l nominalizează. Va fi un moment al adevărului. Nu-i normal să pici un guvern, să arunci țara în criză, să crească euro, să crească ratele, să scadă rating-ul i după aceea să spui, noi l-am dat jos, dar nu avem niciun plan, nu vrem nimic, acum descurcați-vă. Nu așa funcționează.

Orice variantă este posibilă. E posibilă o variantă ca actuala coaliție USR, PNL, UDMR și minorități să zică că ”noi mergem înainte să-l propunem pe Bolojan”. E posibil să vină PNL cu altă propunere, e posibil să vină PSD cu o propunere, e posibil să vină AUR cu o propunere, e posibil să se negocieze cu un tehnocrat, ceea ce ar fi o mare greșeală”, este analiza făcută de Papahagi pentru FANATIK.