Ilie Bolojan nu se vede mult timp la conducerea PNL. Premierul vrea Congres în 2027: „Un om responsabil, dacă nu mai e de folos, se retrage”. Video

Ilie Bolojan a transmis un mesaj total neașteptat în cadrul Consiliului Național al PNL. Actualul premier a dat de înțeles că nu se vede pe termen lung la conducerea formațiunii, susținând că în 2027, la finalul mandatului de prim-ministru, va organiza un Congres în care membrii partidului vor decide dacă el sau altcineva va trebui să ducă partidul mai departe.

Ilie Bolojan nu se vede mult timp la conducerea PNL

De asemenea, liberalul a transmis și un mesaj clar. Potrivit acestuia, . De asemenea, el a precizat că este conștient de faptul că guvernarea va aduce uzură și nemulțumiri. Din acest motiv, a cerut de pe acum ca, în 2027, partidul să organizeze un Congres care să ofere un nou vot de încredere sau să valideze o nouă conducere.

(…)aș vrea să mai punctez un lucru, ca să fie fără echivoc pentru că va fi o perioadă dificilă pe care partidul nostru și-a asumat-o la guvernare, este foarte posibil ca după un an, un an și jumătate, să apară o uzură puternică la guvernare. De aceea nu m-am ascuns și le-am propus la colegi ca în 2027, când se încheie un mandat de guvernare important cu reprezentarea PNL, să avem un congres care, practic, să închidă alegerile județene care se vor desfășura până atunci. Dumneavoastră puteți decide conducerea care are capacitatea să ducă partidul mai departe, dacă nu trebuie înlocuită”, a declarat Ilie Bolojan.



Cum vrea Ilie Bolojan să schimbe PNL. Avertisment dur pentru liderii liberali

Pentru următorii ani, . Potrivit acestuia, 10% din funcții vor fi lăsate libere pentru personalități noi, oameni cu un capital profesional, civic sau politic care pot revitaliza partidul. Din punctul lui de vedere, modernizarea formațiunii este vitală și inevitabilă.

Liderul liberal le-a cerut colegilor să nu ia în râs schimbările statutare și să se gândească foarte bine la direcția în care vor să meargă formațiunea. Actualul premier a recunoscut că următorii ani vor fi dificili, cu presiuni la guvernare și riscuri majore de pierdere a încrederii publice. Cu toate astea, Ilie Bolojan a punctat clar: dacă partidul nu se deschide către oameni și nu are lideri pregătiți să se retragă atunci când trebuie, se va distruge.

”Facem și o schimbare parțială de persoane care reprezintă partidul, care conduc partidul, care reprezintă regiunile. N-avem nicio șansă în anii următori. Orice am spune, partidul are nevoie de o modernizare, pentru că ea este absolut necesară și dumneavoastră veți decide acest lucru prin votul dumneavoastră.

Ce schimbări se vor produce în partidul PNL

Rugămintea mea, indiferent de discuțiile care se fac, în cabina de vot veți fi singuri și gândiți-vă la viitorul Partidului Național Liberal în sensul de a susține modernizarea, am prevăzut un număr de aproximativ 10% din locuri, atât în conducerea centrală cât și în birourile județene, care sunt lăsate libere pentru cooptarea unor personalități, unor oameni care vin cu un capital personal, capital de profesionalism, poate capital politic, care vin și întăresc partidul nostru.

Fără o deschidere, din nou nu vom putea face nimic. Acestea sunt principalele modificări statutare și aș vrea să mai punctez un lucru, ca să fie fără echivoc pentru că va fi o perioadă dificilă pe care partidul nostru și-a asumat-o la guvernare, este foarte posibil ca după un an, un an și jumătate, să apară o uzură puternică la guvernare", a mai declarat Ilie Bolojan.