Ilie Bolojan, pe șantierul Autostrăzii Moldovei: două loturi sunt 80% gata. Când se va circula pe A7

Lucrările pe Autostrada Moldovei avansează de la o zi la alta. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat după o vizită pe șantier, alături de premierul Ilie Bolojan și ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, că două dintre loturi, Focșani–Domnești Târg și Domnești Târg–Răcăciuni, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 80%. Pe lotul Răcăciuni–Bacău, progresul este de circa 60%.

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan, în vizită pe șantierul Autostrăzii Moldovei

Autoritățile spun că, în acest ritm, anul acesta există șanse reale ca șoferii să poată circula pe până la Adjud. Este o veste uriașă pentru șoferii din Moldova, care așteaptă de ani de zile un drum rapid spre restul țării.

”Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), împreună cu primul-ministru, Ilie Bolojan și cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban! Stadiile fizice sunt de aproximativ 80 % pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Tărg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%”, a declarat șeful CNAIR.

ADVERTISEMENT

Valoarea lucrărilor pe tronsonul Focșani–Bacău depășește 14 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul Bolojan a scris ulterior pe pagina de Facebook că includerea autostrăzii în PNRR garantează banii necesari, astfel încât în toamna anului viitor toate tronsoanele să fie gata.

Ce valoare au lucrările pe A7. Decizii importante luate de Guvernul României

De asemenea, șeful Executivului a anunțat că Guvernul a stabilit plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei, pentru ca lucrările să fie gata la timp. Bolojan a precizat că există deja un acord cu Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor pentru asigurarea acestor fonduri.

ADVERTISEMENT

„Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate.

ADVERTISEMENT

Astfel va fi nevoie să facem plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei. Am discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor”, a scris oficialul pe Facebook.

Pe șantiere lucrează zilnic peste 5.000 de muncitori, mobilizați de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu, cel care are contractele pentru toate cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani. Potrivit CNAIR, gradul de execuție pe întreg traseul variază între 30% și 80%. Potrivit graficelor de lucrări, în 2026, de la București la Pașcani, pe o distanță de aproape 400 de kilometri.