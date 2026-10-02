Ilie Bolojan, pe urmele lui Valeriu Iftime la DNA Iași!

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, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul afaceristului vasluian Fănel Bogoș. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut cu Bogoș, în septembrie 2025, la Palatul Victoria, conform .

Ilie Bolojan, chemat la DNA Iași!

Fănel Bogoș este anchetat într-un dosar în care este acuzat de fapte de corupție. Acesta a încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor). Ilie Bolojan a fost chemat ca martor în acest caz, nu ca inculpat sau suspect.

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În septembrie 2025, Fănel Bogoș a ajuns la Palatul Victoria, unde a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan. Premierul a confirmat ulterior discuția și a susținut că omul de afaceri și-a prezentat problemele pe care le avea cu autoritățile sanitar-veterinare, fără ca întâlnirea să fie urmată, potrivit lui Bolojan, de vreo intervenție necorespunzătoare.

De ce a ajuns Valeriu Iftime la DNA?

Cu aproximativ două săptămâni înainte ca Ilie Bolojan să ajungă la sediul DNA Iași, și președintele CJ Botoșani, Valeriu Iftime. Liderul PNL a fost audiat tot în calitate de martor în dosarul Fănel Bogoș, iar discuția sa cu procurorii a durat aproximativ o oră și jumătate. La intrarea în sediul DNA, omul de afaceri a susținut că nu știa exact motivul pentru care fusese chemat: „O să aflu și vă spun. (…) E ca în dadaism. Bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, declara atunci Valeriu Iftime.

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După audiere, patronul lui FC Botoșani a dezvăluit de ce a fost chemat de către procurori. Întrebările vizau relația sa cu Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În plus, Valeriu Iftime a precizat că nu este implicat în cazul lui Fănel Bogoș, audierea sa făcând parte dintr-o verificare mai amplă a procurorurilor cu privire la presupusele intervenții care ar urmărit schimbarea șefului DSVSA Vaslui.

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„Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu, care este președinte ANSVSA România, și de aici mă întreabă dacă există vreo problemă de abuz. Nu știu, nu cunosc, nu sunt implicat deloc”, a afirmat Valeriu Iftime după audiere.