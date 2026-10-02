Sport

Ilie Bolojan, pe urmele lui Valeriu Iftime la DNA Iași!

Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost chemat în calitate de martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogoș. Cu doar câteva săptămâni înainte, procurorii îl audiaseră în aceeași speță și pe Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani.
Mihai Cheleş
02.10.2026 | 10:14
Ilie Bolojan pe urmele lui Valeriu Iftime la DNA Iasi
Ilie Bolojan, chemat la DNA Iași / Foto: Hepta
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Premierul interimar Ilie Bolojan s-a prezentat vineri, 2 octombrie, la sediul DNA Iași, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul afaceristului vasluian Fănel Bogoș. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care Bolojan a avut cu Bogoș, în septembrie 2025, la Palatul Victoria, conform digi24.ro.

Ilie Bolojan, chemat la DNA Iași!

Fănel Bogoș este anchetat într-un dosar în care este acuzat de fapte de corupție. Acesta a încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui (Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor). Ilie Bolojan a fost chemat ca martor în acest caz, nu ca inculpat sau suspect.

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În septembrie 2025, Fănel Bogoș a ajuns la Palatul Victoria, unde a avut o întâlnire cu Ilie Bolojan. Premierul a confirmat ulterior discuția și a susținut că omul de afaceri și-a prezentat problemele pe care le avea cu autoritățile sanitar-veterinare, fără ca întâlnirea să fie urmată, potrivit lui Bolojan, de vreo intervenție necorespunzătoare.

De ce a ajuns Valeriu Iftime la DNA?

Cu aproximativ două săptămâni înainte ca Ilie Bolojan să ajungă la sediul DNA Iași, aceeași instituție l-a „convocat” și pe patronul celor de la FC Botoșani și președintele CJ Botoșani, Valeriu Iftime. Liderul PNL a fost audiat tot în calitate de martor în dosarul Fănel Bogoș, iar discuția sa cu procurorii a durat aproximativ o oră și jumătate. La intrarea în sediul DNA, omul de afaceri a susținut că nu știa exact motivul pentru care fusese chemat: „O să aflu și vă spun. (…) E ca în dadaism. Bagi mâna în căciulă, scoți un nume și îl chemi ca martor”, declara atunci Valeriu Iftime.

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După audiere, patronul lui FC Botoșani a dezvăluit de ce a fost chemat de către procurori. Întrebările vizau relația sa cu Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). În plus, Valeriu Iftime a precizat că nu este implicat în cazul lui Fănel Bogoș, audierea sa făcând parte dintr-o verificare mai amplă a procurorurilor cu privire la presupusele intervenții care ar urmărit schimbarea șefului DSVSA Vaslui.

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Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Bociu, care este președinte ANSVSA România, și de aici mă întreabă dacă există vreo problemă de abuz. Nu știu, nu cunosc, nu sunt implicat deloc”, a afirmat Valeriu Iftime după audiere.

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