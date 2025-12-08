News

Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București: „Va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea alegerilor la Primăria Capitalei. Mesajul transmis luni de liderul Guvernului.
Ana-Maria Tomescu
08.12.2025 | 09:42
Ilie Bolojan prima reactie dupa victoria lui Ciprian Ciucu la Primaria Bucuresti Va schimba fata Capitalei
Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București. colaj Fanatik/ Foto hepta
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu după victoria acestuia în cadrul alegerilor pentru Primăria București. Liderul Guvernului este convins că experiența liberalului la Sectorul 6 îl va ajuta că „schimbe fața Capitalei”.

Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București

Într-un mesaj publicat luni dimineața pe Facebook, Ilie Bolojan a transmis mulțumiri bucureștenilor pentru votul acordat duminică, 9 decembrie, candidatului PNL la Primăria Municipiului București. De asemenea, premierul și-a asumat angajamentul de a lucru cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sector pentru proiectele care depind de Guvern.

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, despre relația cu premierul României: „L-am privit ca pe un model”

Duminică seara, după aflarea rezultatelor parțiale la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a vorbit despre relația cu prim-ministrul României. El a declarat, la Digi 24, că îl privește pe Ilie Bolojan ca pe „un model” și a respins speculațiile potrivit cărora ar intenționa să îi ia locul acestuia ca președinte PNL. „Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Vă zic sincer, Ilie Bolojan având cu aproximativ 10 ani mai mult decât mine, l-am privit ca pe un, poate cuvântul mentor este prea mult spus, dar ca pe un model.

L-am privit ca pe un model, am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port şi aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la primăria București, a câștigat alegerile cu 36,16% din voturi. Pe locul al doilea, la distanță considerabilă, s-a clasat Anca Alexandrescu (21,94%), urmată de candidatul PSD, Daniel Băluță (20,51%).

Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
