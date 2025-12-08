Ilie Bolojan, prima reacție după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București: „Va schimba fața Capitalei”

ADVERTISEMENT

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu după victoria acestuia în cadrul alegerilor pentru Primăria București. Liderul Guvernului este convins că experiența liberalului la Sectorul 6 îl va ajuta că „schimbe fața Capitalei”.

Mesajul lui Ilie Bolojan după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria București

Într-un mesaj publicat luni dimineața pe Facebook, Ilie Bolojan a transmis mulțumiri bucureștenilor pentru votul acordat duminică, 9 decembrie, candidatului PNL la Primăria Municipiului București. De asemenea, premierul și-a asumat angajamentul de a lucru cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sector pentru proiectele care depind de Guvern.

ADVERTISEMENT

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei. Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, despre relația cu premierul României: „L-am privit ca pe un model”

Duminică seara, după aflarea rezultatelor parțiale la alegerile cu prim-ministrul României. El a declarat, la Digi 24, că îl privește pe Ilie Bolojan ca pe „un model” și a respins speculațiile potrivit cărora ar intenționa să îi ia locul acestuia ca președinte PNL. „Încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale. Vă zic sincer, Ilie Bolojan având cu aproximativ 10 ani mai mult decât mine, l-am privit ca pe un, poate cuvântul mentor este prea mult spus, dar ca pe un model.

ADVERTISEMENT

L-am privit ca pe un model, am avut o comunicare bună întotdeauna şi cei care vor specula de acum înainte că Ciprian Ciucu vrea ca să îi ia locul ca preşedinte al PNL lui Ilie Bolojan nu cunosc natura şi respectul relaţiei noastre şi respectul pe care i-l port şi aşa ceva nu se va întâmpla niciodată peste voia lui Ilie Bolojan”, a declarat Ciprian Ciucu.

. Pe locul al doilea, la distanță considerabilă, s-a clasat Anca Alexandrescu (21,94%), urmată de candidatul PSD, Daniel Băluță (20,51%).