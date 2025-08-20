News

Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova, în calitate de premier. Când va avea loc

Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Când va avea loc și ce activități va desfășura prim-ministrul
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 13:51
Ilie Bolojan prima vizita in Republica Moldova in calitate de premier Cand va avea loc
Ilie Bolojan vizită oficială în Republica Moldova. Sursa foto: Facebook/Colaj Fanatik

Ilie Bolojan va merge într-o vizită oficială în Republica Moldova. Aceasta va avea loc chiar la finalul săptămânii. Informația a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al Guvernului din țara vecină cu România.

Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova

Vizita premierului în Republica Moldova este programată pentru sâmbătă, 23 august 2025, potrivit reprezentanților Guvernului de la Chișinău. Aceasta va fi prima vizită a lui Ilie Bolojan în calitate de prim-ministru.

“Premierul Dorin Recean va găzdui omologul său român Ilie Bolojan în Republica Moldova, la sfârșitul acestei săptămâni. Mai exact pe 23 august, Guvernul găzduiește vizita de lucru a premierului României Ilie Bolojan. Este prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de prim-ministru a României”, a anunțat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova, potrivit adevarul.ro.

De asemenea, în următoarele zile vor fi comunicate alte detalii în privința vizitei premierului în țara vecină. Responsabilii Guvernului au transmis că România “este cel mai apropiat partener politic și strategic al Republicii Moldova”.

Activitățile pe care le vor desfășura cei doi premieri în Republica Moldova vor contribui la “consolidarea relației apropiate dintre Republica Moldova și România, incluzând trecerea în revistă a agendei de proiecte comune în toate domeniile de interes bilateral în contextul în care sunt sute de proiecte finanțate de România prin intermediul fondurilor nerambursabile care au adus beneficii directe satelor și orașelor din Republica Moldova”, mai anunță purtătorul de cuvânt al Executivului.

Acesta a enumerat și câteva exemple, cum ar fi școli renovate, grădinițe și drumuri locale. Despre România, Daniel Vodă a mai spus că este “un susținător consecvent și neabătut al drumului de integrare europeană a Republicii Moldova”.

Premierul a fost în Republica Moldova în martie

Prima vizită oficială a lui Ilie Bolojan în Republica Moldova a avut loc pe 1 martie 2025, atunci când ocupa funcția de președinte interimar al României. Ilie Bolojan a mers, atunci, la Chișinău, unde a avut întrevederi cu premierul Dorin Recean, dar și cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova și cu Igor Gros, președintele Parlamentului.

În timpul vizitei oficiale, Ilie Bolojan a impresionat-o pe Maia Sandu cu gestul său. Mai exact, după ce a ajuns la reședința oficială a Republicii Moldova, unde Maia Sandu îl aștepta, actualul premier al României s-a oferit să îi țină umbrela acesteia. Un clip video a surprins momentul și devenit viral în mediul online, unde oamenii au lăudat gestul lui Bolojan.

Andreea Stanaringa
