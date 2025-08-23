Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de şef al guvernului. Premierul se întâlneşte cu Maia Sandu şi Dorin Recean

Premierul Ilie Bolojan a ajuns sâmbătă dimineaţă la Chişinău, în prima sa vizită în Republica Moldova, în calitate de premier. Şeful guvernului a mai fost prezent în ţara vecină la începutul lunii martie, dar .

Ilie Bolojan merge la Festivalul Tezaur 2025, alături de premierul Republicii Moldova

Primul oficial moldovean cu care se va întâlni Ilie Bolojan va fi prim-ministrul moldovean Dorin Recean. Acesta l-a primit puţin după ora 10.00 pe şeful guvernului de la Bucureşti, urmând ca la ora 10.45 cei doi să susţină declaraţii de presă comune.

În continuare cei doi vor participa împreună la Festivalul Tezaur 2025, care se ţine în satul Horeşti, din raionul Ialoveni. La Casa de Cultură din satul Bardar, din acelaşi raion, Ilie Bolojan şi Dorin Recean au programată o întâlnire cu oamenii din regiune.

După-amiază, la ora 16.00, Ilie Bolojan se va întâlni cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cel mai important moment de pe agenda vizitei de sâmbătă a premierului român. Discuţiile se vor axa pe marile proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, între care proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, dar se va vorbi şi despre integrarea europeană a Republicii Moldova.

Nicuşor Dan va fi la Chişinău pe 31 august, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz patru zile mai devreme

„În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Guvernul României.

Duminica viitoare, pe 31 august de Ziua Limbii Române, se va afla în Republica Moldova şi . Până atunci, miercuri , pe 27 august, de Ziua Independenţei, vor fi prezenţi la Chinişău președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk.