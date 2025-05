Ilie Bolojan, Traian Băsescu și Cătălin Predoiu au votat deja şi cheamă românii la urne. ”E o zi decisivă”. Update

Atât președintele interimar Ilie Bolojan, cât și liderul PNL Cătălin Predoiu, au declarat că au ales pentru a asigura României un drum pro-european.

Update, ora 11:45. A votat și fostul președinte Klaus Iohannis

Alături de soția sa, fostul președinte Klaus Iohannis a votat în Sibiu. I-a avertizat pe români că și blocarea economiei. ”Alternativa ar fi tristă, ar fi izolare, ar fi pierderea bunăstării câtă avem. Ați văzut după primul tur al alegerilor deja am pierdut câteva miliarde de euro pentru că s-a prăbușit cursul leu-euro”, a transmis Iohannis.

Update, ora 10:10. Traian Băsescu a votat alături de soție

Fostul președinte Traian Băsescu a votat alături de soția sa. ”Vedem politica Moscovei care constant prin vectori de imagine sau analiști au blamat ultimii 20 de ani. Spun că nu-s buni. Sunt exact anii în care am fost în NATO și UE.

Probabil că astăzi se va pronunța poporul, dacă a fost bine, sau nu. Dacă opțiunea va fi pro-Moscova se va vota un candidat, dacă opțiunea va fi pro-euroatlantică se va vota alt candidat. Asta e tot. E o zi decisivă”, a declarat Băsescu.

Ilie Bolojan şi Cătălin Predoiu au votat deja

”Am votat astăzi fiind conștient de importanța acestui vot, decizia pe care cetățenii țării noastre o vor lua astăzi nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii cinci ani, ci va avea efecte asupra vieților copiilor și nepoților noștri.

Președintele care va fi ales nu va putea face totul, dar va putea face multe pentru o țară pe care să te poți baza, pentru a reda încrederea și speranța, pentru a trece peste dificultățile economice.

De săptămâna viitoare aceste lucruri le poate face președintele ales cu bun simț și responsabilitate. Folosiți acest drept. Votați așa cum vă indica conștiința”, a transmis Ilie Bolojan.

Cătălin Predoiu, declarație de la urne după ce a votat

De asemenea, premierul interimar și lider al PNL Cătălin Predoiu a declarat că a votat pentru un președinte care să consolideze rolul României în lume și să dezvolte parteneriatele euroatlantice.

la bunăstarea cetăţenilor români. Am votat, de asemenea, pentru o Preşedinţie care să consolideze şi să dezvolte rolul României în lume, în Uniunea Europeană şi să dezvolte parteneriatele euroatlantice pe care România le are. Am votat cu gândul la o Preşedinţie care să ne reprezinte cu demnitate în lume, de care să nu ne fie ruşine, de care să fim mândri cu toţii”, a declarat Cătălin Predoiu.

De asemenea, Predoiu i-a îndemnat pe toți românii să voteze. „ . Îi îndemn să participe cu calm şi să-şi exercite votul cu legalitate şi civilitate, în respect pentru ceilalţi cetăţeni, în respect pentru România”, a completat premierul interimar.