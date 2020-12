Ilie Bolojan taie în carne vie la Consiliul Județean Bihor: „Nu vreau să belferim”

Procesul de restructurare și reorganizare a tuturor instituțiilor din subordine început de Ilie Bolojan încă din ziua în care a preluat oficial mandatul de președinte al Consiliului Județean Bihor, a ajuns deja la a treia și ultima etapă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o marți, 15 decembrie, fostul primar al Oradei a anunțat o reducere globală de 420 de posturi (dintre care 165 erau vacante) în cadrul Muzeului Țării Crișurilor, Bilbliotecii Județene și Filarmonicii. De asemenea, au fost vizate două teatre, două reviste de cultură și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

„Nu vreau să belferim sub scutul culturii sau folosind copiii ca scut”, a transmis președintele CJ, adăugând că judeţul nu dispune de banii pentru plata celor care se ocupă de asistenţă socială, din cauza unor organigrame stufoase, cu structuri paralele şi cheltuieli nejustificate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ilie Bolojan continuă restructurările la Consiliul Județean Bihor

„Când am preluat mandatul am constatat că nu aveam bani pentru plata salariilor de la DGASPC. N-am dormit 2-3 săptămâni până n-am avut aceşti bani. Nu am vrut să joc la ruleta rusescă, cum s-a procedat la fiecare sfârşit de an aşteptând bani de la Guvern.

ADVERTISEMENT

Nu vom mai ajunge într-o astfel de situaţie şi în anii următori, pentru că ar însemna că nu învăţăm nimic. Am constatat cheltuieli nejustificate, de tipul cuplării cheltuielilor de personal, care în fapt ocoleau organigramele aprobate de Consiliul Județean.

Contracte de colaborare, cu PFA-uri sau SRL-uri, contracte pe drepturi de autor… De ce mai ținem aceste contracte dacă nu ne permite pandemia să organizăm evenimente? Am dispus ca aceste toate contracte să fie sistate cu data de 1 ianuarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sigur, acolo unde se impune, va fi un mecanism de control în așa cât să nu ne mai trezim cu persoane care iau două-trei venituri de la Filarmonică. Nu mai putem merge cum am mers. De ce este nevoie de o astfel de reorganizare? Când am preluat mandatul am constatat că nu avem bani pentru plata salariilor angajaților Direcției pentru Protecția Copilului.

Aveam un deficit de peste 3 milioane de euro, reprezentând salariile pe aproximativ două luni de zile pentru cei 1.200 de angajați de la DGASPC. În momentul în care nu îți iei salariul, s-ar putea să ai o reacție să nu mai intri la serviciu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce s-ar fi întâmplat dacă aceste centre nu ar fi fost asistate. Eu nu am dormit vreo două-trei săptămâni până nu am avut garanția că avem acești bani și nu vom mai ajunge într-o astfel de situație în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan.