Ilie Bolojan, ultima conferință de presă de la Palatul Cotroceni. „Un acord cu FMI ar însemna că suntem cu spatele la zid” / Ce spune despre funcţia de premier. Update

Ilie Bolojan se pregătește să tragă linie după cele peste trei luni în care a fost președinte interimar al României. Miercuri, de la ora 16:00, acesta va susține o ultimă conferință de presă de la Palatul Cotroceni. În cadrul acesteia, oficialul va anunța care au fost realizările sale din funcția de șef de stat.

Update. Ce l-a impresionat cel mai mult pe Ilie Bolojan în cele trei luni de mandat

La bilanţul celor trei luni de interimat, Ilie Bolojan a fost întrebat care a fost momentul care l-a impresionat cel mai mult în această perioadă. El a dezvăluit astfel o întâmplare recentă, legată de întâlnirea cu o femeie-ofiţer.

„Ieri am făcut o vizită de final la Brigada de Gardă Mihai Viteazu și am avut ocazia să cunosc o doamnă care nu a putut avea copii, a înfiat două gemene și peste un an a avut șansa să nască un băiețel. Am zis că o faptă bună își aduce recompense. Mi-a făcut o impresie această discuție cu o doamnă ofițer al armatei române”, a povestit Ilie Bolojan

UPDATE. „Un acord cu FMI ar însemna că suntem cu spatele la zid”

Întrebat dacă în calitate de posibil viitor premier ar agrea un acord cu Fondul Monetar Internaţional, Ilie Bolojan a spus că un astfel de scenariu este de nedorit, însemnând că România a ajuns într-o situaţie diperată.

„Cred că pentru țara noastră este bine să evităm o astfel de situație, pentru că asta ar însemna că ajungem cu spatele la zid. Este bine să lucrăm să nu ajungem cu spatele la zid pentru că asta înseamnă costuri mai mari. Cred că avem capacitatea să luăm măsuri la timp”, a răspuns Bolojan.

În continuare, el a subliniat că una dintre cheile reducerii deficitului bugetar este reducerea cheltuielilor, coroborată cu încasări mai mari la buget. „E posibil ca noul guvern, indiferent cine îl va compune, să fie pus în situația din cauza deficitelor să nu acționeze în această ordine”, a mai spus Bolojan

Update. Ce ar trebui să facă Nicușor Dan pentru a reduce dezbinarea și ura apărută în societate?

Întrebat cum l-ar sfătui pe Nicușor Dan să procedeze să unească din nou românii, în condițiile în care alegerile recente au împărțit oamenii în două tabere, Ilie Bolojan a declarat că acest lucru se poate face doar cu respectul față de popor.

„Am spus ca și experiență de final că recâștigarea încrederii se face cu respectul față de oameni, cu onestitate, cu bun simț și cu respectarea punctelor de vedere divergente. Și așa cum a dovedit în activitatea de până acum, domnul Nicuşor Dan are această capacitate și am încredere că va lucra în continuare pentru a aduna românii, pentru a reduce dezbinarea și ura și pentru a crește încrederea în societate”, a mai declarat Bolojan.

Update. Își dorește Ilie Bolojan să devină premierul României? Cum a răspuns

În cadrul conferinței de presă, Ilie Bolojan a fost întrebat, încă o dată, dacă își dorește să devină premier. Reamintim că numele liberalului a fost adus în discuție tot mai des în momentul în care s-a discutat despre noul șef de la Palatul Victoria.

„Am mai explicat această chestiune. Pentru a fi un premier eficient, ai nevoie de o majoritate parlamentară, ai nevoie de autoritate, ai nevoie de parteneri. Nu e vorba dacă cineva își dorește sau nu, ci e vorba de a respecta niște condiții minimale pentru a putea fi performant. Și niciun premier, indiferent cine va fi el, nu va putea fi performant dacă nu are cei mai buni miniștri și echipe de profesioniști în jurul fiecărui ministru”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE. Ilie Bolojan, final de mandat. Ce realizări a avut în ultimele 100 de zile

Ilie Bolojan a organizat o conferință de presă, în cadrul căreia a trecut în revistă principalele provocări, dar și deciziile cheie pe care le-a luat în perioada de 100 de zile de mandat.

„Am preluat această responsabilitate într-un moment extrem de complicat. Aveam o instituție afectată de lipsa de încredere, după anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut. Totul se petrecea într-un climat cu tensiuni sociale, iar contextul general a rămas dificil și în lunile ce au urmat”, a explicat președintele interimar.

Ilie Bolojan a vorbit, în primul rând, despre politica externă și despre apărare, două domenii pe care le consideră extrem de importante pentru funcția de președinte. El a menționat că toate acțiunile pe care le-a făcut au fost concentrate pe doi piloni majori: apartenența la Uniunea Europeană și legătura cu NATO, în special cu Statele Unite ale Americii.

„De asemenea, în condiții de turbulențe în politica internațională, pe care le știți de la războiul din Ucraina, de la dialogul inconstant între Statele Unite și Uniunea Europeană, tarife, alte abordări. Și toată această situație ne-a pus în conjunctura de a ne adapta în primul rând, în permanent, și, sigur, de a face tot ceea ce a fost posibil pentru a onora această responsabilitate.

Și două domenii au fost importante, care, sigur, reprezintă și principalele responsabilități ale președintelui României, cele care țin de politica externă și de apărare. Aici, împreună cu colegii care sunt de față, am avut în vedere ancorarea acestor două domenii pe doi piloni.

Pilonul apartenenței noastre la Uniunea Europeană, care înseamnă pentru noi condiții pentru prosperitate, înseamnă valori, înseamnă fonduri europene, înseamnă dezvoltare. Al doilea pilon a fost apartenența la NATO și relația cu Statele Unite la Americii, pentru că NATO este o entitate eficientă și respectată, cât timp principala forță militară care asigură funcționarea NATO și capacitatea de reacție este prezentă și își menține toate angajamentele.

Consolidarea relațiilor cu Statele Unite și partenerul strategic a fost al doilea pilon important. Toate întâlnirile care au avut loc, toate participările la summit-uri, întâlniri bilaterale, primiri de ambasadori, poziționările noastre externe au urmărit acești doi piloni”, a mai continuat politicianul.

Ilie Bolojan, ultima conferință de presă de la Palatul Cotroceni

Această conferință are loc în contextul în care Nicușor Dan se pregătește să ocupe funcția de președintele României. Ilie Bolojan va reveni la conducerea Partidului Național Liberal, pe care i-a încredințat-o temporar lui Cătălin Predoiu. Nici această funcție nu este întâmplătoare pentru fostul șef de stat interimar, mai ales că numele lui este folosit tot mai des atunci când se vorbește despre

Chiar dacă a avut un mandat scurt, Ilie Bolojan lasă în spate o impresie bună. Printre inițiativele care i-au atras simpatia s-a numărat programul „Porți deschise la Palatul Cotroceni”, prin care cetățenii au avut acces simbolic în instituția prezidențială.

Când va fi învestit Nicușor Dan

de învestire în funcția de președinte al României luni, 26 mai, potrivit surselor parlamentare citate de Ceremonia va avea loc într-o ședință solemnă a plenului reunit al Senatului și Camerei Deputaților, imediat după validarea alegerilor de către Curtea Constituțională.

Până atunci, judecătorii CCR urmează să analizeze sesizările înregistrate și să confirme oficial rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin. Ședința Curții ar putea avea loc miercuri sau joi. Nicușor Dan a câștigat alegerile cu 53,6% din voturi, învingându-l pe George Simion, candidatul AUR, care a obținut 46,4%.

Este o victorie obținută spectaculos în turul al doilea, având în vedere că, în primul tur, politicianul a fost votat de doar 2 milioane de români. În turul final, a fost susținut de peste 6 milioane de alegători. După depunerea jurământului, noul președinte va avea ca prioritate formarea viitorului Guvern.

Nicușor Dan a declarat deja că va invita la consultări partidele pro-europene și reprezentanții minorităților. Una dintre propunerile de premier este Ilie Bolojan, președintele interimar care a asigurat tranziția de la Cotroceni.