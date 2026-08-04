Ilie Bolojan, viitorul președinte al României? Ce negocieri se poartă pentru noul guvern. Mitică Dragomir, despre strategia AUR: „Se schimbă paradigma Europei”

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Mitică Dragomir a comentat situația politică de la noi, dat fiind că suntem într-o criză continuă, fără guvern plin deja de două luni. ”Oracolul din Bălcești” a declarat la PROFEȚIILE LUI MITICĂ faptul că nu exclude varianta ca Bolojan să fie interimar până la alegerile din 2028. În cazul în care șeful PNL, așa cum s-a tot speculat în spațiul public, va candida și va câștiga alegerile prezidențiale din 2030, nea Mitică a spus că va face un lucru cu totul inedit.

Ce a promis Mitică Dragomir că va face dacă Bolojan ajunge președintele României

În cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că, la ora actuală, este exclus ca AUR să ajungă la guvernare, pentru că nu ar fi de acord Bruxelles-ul, dar și pentru că Nicușor Dan se teme de suspendarea din funcție. Totodată, Mitică Dragomir a spus că el ar fi procedat diferit în locul președintelui țării și anume ar fi invitat AUR să preia frâiele țării.

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„Bolojan greșește. Dacă se spărgea PNL, se alegea praful de partidul ăsta. Uite că nu s-a spart că nu le-a dat voie justiția. Dacă le dădea voie justiția, știi cât era Bolojan din partid? 50-60%. 40% pierdea din partid. Dacă Bolojan va fi președintele țării, merg de aici până la Casa Poporului în genunchi. Dacă va ajunge președinte după tot deranjul făcut în țara asta, înseamnă că este puternic susținut din afară și eu merg în genunchi”, a declarat Dragomir despre posibilitatea ca Bolojan să ajungă președinte în locul lui Nicușor la următoarele alegeri.

AUR, la guvernare?

Cu privire la negocierile pentru noul guvern, nea Mitică spune că mai nou PNL ar părea să tatoneze terenul cu AUR, dar e complicat să se ajungă la o înțelegere deoarece, în opinia sa, Uniunea Europeană nu ar fi de acord ca un astfel de partid să fie la conducere.

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„Majoritate nu se poate face, că nu vrea Uniunea Europeană cu AUR. Mai nou vrea PNL cu Bolojan. Noi am fost foarte puțin de capul nostru, în rest am fost slugi. Slugile erau trădătoare cu zece secole înainte de nașterea lui Hristos. Nevestele otrăveau bărbații, slugile otrăveau împărați, se răsculau, mai puțin acum când a intrat frica în ei. Nu se mai răscoală, nu mai face nimeni nimic. Se fac și azi trădări, dar puține mișcări ale maselor, ale săracilor. Ce au făcut guvernele? Le-a dat bucățica de mămăligă. Și-au umplut mațul puțin. Cum e omul delăsător și nu îl interesează viitorul, nu riscă nimeni. S-a făcut o statistică: din populația de 8 miliarde de pe planetă numai 2% riscă. 2% riscă în decursul vieții lor sau riscă o dată și dacă a căzut nu mai riscă”, a punctat Dragomir.

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Dragomir spune că în locul lui Nicușor ar fi chemat AUR la guvernare. Cât ar lua partidul dacă s-ar face alegeri mâine

În cadrul aceleiași emisiuni, acesta a mai spus că în cazul în care se va ajunge la formațiunea lui va lua peste 40%, dar nu va face peste 50%. „Nicușor Dan a respectat Constituția. Eu încălcam ordinele UE. Dacă aduceam AUR mă dădeau afară ăia în șase luni. Politica e în felul următor: dacă PSD îl lasă din brațe pe Nicușor, atunci vine AUR sigur cu PSD, căci ei sunt apropiați ca gândire. Pericolul e că dacă îi supără îl schimbă pe Nicușor în trei luni. Dacă aș fi în locul lui i-aș chema pe ăștia de la AUR. Eu vorbeam cu PSD și puneam prim-ministru de la ei. Dacă se fac alegeri anticipate vor lua peste 40%. Nu îi vor lăsa să facă 50%. Se schimbă paradigma Europei”, a mai profețit Dragomir.

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