Ilie Bolojan vine cu două variante după moțiunea de cenzură. Ce șanse au și ce mesaje a vrut să transmită. „Sunt scenarii personale, nu de partid”

Ilie Bolojan vine cu două variante în cazul în care moțiunea de cenzură va trece. Acesta a expus posibilitățile la care se gândește PNL. Altfel, opțiune principală este cea ca partidul său să rămână la guvernare, însă nu în coaliție cu PSD, iar a doua variantă este trecerea în opoziție, în vederea construirii unui „pol de modernizare”. Cum văd analiștii politici cele două scenarii și ce mesaj a vrut, de fapt, să transmită premierul. Experții vin cu toate explicațiile în exclusivitate pentru FANATIK.

Cele două scenarii pregătite de Ilie Bolojan, dacă moțiunea de cenzură trece

Premierul Ilie Bolojan susține că indiferent de ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură din următoare săptămână, partidele se vor întâlni și vor lua decizii împreună în funcție de rezultat. Cu toate acestea, el a expus și două scenarii cu privire la opțiunile pe care le are PNL în cazul în care moțiunea trece. Varianta principală rămâne ca formațiunea politică să rămână la guvernare, dar nu în coaliție cu PSD.

„Noi suntem nişte oameni responsabili şi nu am fugit de partea de asumare a răspunderii. În situaţia în care s-ar putea ajunge la o astfel de consultare post-moţiune, în mod evident vom lua mandatul de la conducerea PNL, ne vom duce în faţa preşedintului şi vom spune punctul nostru de vedere. Acest punct de vedere nu poate fi decât cel care vine consecvent pe deciziile care au fost deja luate. Şi asta înseamnă că putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD”, a afirmat Ilie Bolojan, pentru .

În același timp, premierul vine și cu varianta a doua, cea în care PNL merge în opoziție, construind un „pol de modernizare” alături de alte forțe politice. Tot Bolojan afirmă că formațiunea politică este nevoită să caute alternative și că este conștient că „niciun partid nu este condamnat să fie veșnic la guvernare”.

„Dacă şi-ar asuma răspunderea (n.r. cei din PSD), dacă ar fi fost oameni de stat şi ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă, în aşa fel încât să construim un pol de modernizare, care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din opoziţie. Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic la guvernare. Sigur, dorinţa de a face ceva şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală”, a mai declarat Ilie Bolojan, conform sursei citate.

Ce șanse au cele două variante

FANATIK a discutat cu analistul politic Adrian Zăbavă. Acesta a declarat că prima variantă, cea a condus de PNL și, implicit, Ilie Bolojan, este puțin probabilă în contextul în care ar trece. Aceasta ar avea șanse în contextul în care acest lucru nu s-ar întâmpla.

„Dacă a trecut moțiunea, șansele pentru acest scenariu, după părerea mea, sunt nule. E greu să cred că Nicușor Dan, pus în fața consultărilor cu partidele și cu niște partide care nu aduc aceeași soluție la masă, cu o majoritate de parlamentari care să vină cu aceeași soluție, majoritate parlamentară, va ajunge din nou la soluția nominalizării lui Ilie Bolojan, tocmai cel care a fost motivul pentru existența emoțiunii de cenzură și a trecerii, conform spuselor celor de la PSD și la AUR. Deci, rezumând, scenariul guvernului minoritar cu PNL are sens doar dacă emoțiunea nu trece. Dacă trece, șansele, părerea mea, sunt nule”, a declarat analistul politic.

În cazul celui de-al doilea scenariu, în care PNL merge în opoziție, Adrian Zăbavă susține că șansele sunt mici, iar acesta va deveni cu greu realitate. Tot el subliniază faptul că trebuie ținut cont de faptul că o parte a formațiunii politice „nu este armonizată cu USR”.

„Primim un prim mesaj de la Ilie Bolojan cu privire la planurile lui pentru viitorul PNL dacă această moțiune de cenzură trece, șii anume întărirea în opoziție alături de USR, dar nu pe două voci, ci una singură. Adică s-a mai discutat anterior despre un posibil bloc comun al PNL și USR, format încă de pe acum, în perspectiva lui 2028 și ulterior. E un prim semnal din partea lui Ilie Bolojan că el, cel puțin, așa și-ar dori. Șansele ca acest lucru să se întâmple vor fi, hai să spunem, nu mici, dar va fi un scenariu care va deveni cu greu realitate. Spun asta pentru că trecerea moțiunii de cenzură va însemna o presiune foarte mare pe Ilie Bolojan. Adică dacă Ilie Bolojan pleacă de la Palatul Victoriei, demis prin moțiune de cenzură, acea luptă internă despre care s-a tot vorbit în ultimile luni va reveni în prim-planul partidului, fără să știm exact deznodământul.

În consecință, astăzi sunt șanse minime pentru primul scenariu evocat de Ilie Bolojan și șanse mici pentru cel de-al doilea. Hai să spunem așa. Cam așa m-aș aporta la lucruri. Trebuie ținut cont ceea ce privește acest pol de modernizare, cum l-a numit Ilie Bolojan din opoziție”, a explicat politologul Adrian Zăbavă.

Ce mesaje a vrut Ilie Bolojan să transmită

Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat pentru FANATIK faptul că al doilea scenariu, cel cu trecerea PNL în opoziție, este o opoziție prezentată nu ca pe o înfrângere, ci ca o poziționare strategică. Acest mesaj are mai multe ținte, vizați fiind parlamentarii ezitanți, colegii de partid, PSD, dar și președintele Nicușor Dan.

„Opoziția este prezentată nu ca înfrângere, ci ca poziție strategică din care se poate construi un pol politic coerent alături de alte forțe pro-europene. Mesajul are mai multe ținte simultane. Către parlamentarii ezitanți care au semnat moțiunea, le transmite că răsturnarea guvernului fără o alternativă clară este o responsabilitate pe care și-o asumă ei, nu PNL. Către propriul său partid, închide public ușa unei reveniri la coaliția cu PSD, înainte ca presiunile interne să devină vizibile. Către PSD, semnalează că liberalii sunt pregătiți să-i aștepte în opoziție și să profite de asta pe termen lung. Iar către președintele Nicușor Dan, căruia ii indică dinainte cu ce mandat și cu ce condiții vine PNL la consultările post-moțiune.

Ceea ce nu spune însă explicit Ilie Bolojan, dar se înțelege din construcția mesajului, este că ambele scenarii sunt scenarii personale, nu de partid. PNL devine vehicul, iar miza reală rămâne profilul său de potențial candidat prezidențial, construit cu grijă în ultimele luni”, a afirmat analistul politic.