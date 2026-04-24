Ilie Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare la polițiști și militari. Cine ar trebui, de fapt, recompensat? „Sistemele speciale de pensii sunt scandaloase”

Ilie Bolojan a declarat că urmează să prezinte o propunere în săptămâna următoare cu privire la creșterea vârstei de pensionare la polițiști și militari. Premierul subliniază că sistemul de pensii nu va rezista altfel, așa că este o măsură care trebuie neapărat luată. Pe această idee, FANATIK a discutat cu un specialist pe pensii private și cu un economist. În ce măsură creșterea vârstei de pensionare va rezolva problemele din sistem?

Premierul a menționat că dacă„ fondul de pensii nu este alimentat de la bugetul de stat, atunci nu poate asigura pensiile în plată”. Bolojan a mai subliniat, în legătură cu pensiile militarilor, că trebuie să avem cât mai mulți oameni care lucrează pentru a se putea achita pensiile.

„Fondul de pensii, dacă nu este alimentat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta este o chestiune cât se poate de clară. Deci, în fiecare an, statul român trebuie să alimenteze fondul de pensii, în afară de contribuțiile pe care le-au făcut cei care au lucrat în România, pentru a putea plăti pensiile din România. Sunt câteva fenomene pe care trebuie să le corectăm. Unul pe care, din păcate, nu-l putem influența – demografia. Gândiți-vă că generația mea, generațiile mele, cei născuți în anii ’68 – ’70, suntem 450.000 – 500.000 de oameni.

Când noi vom ieși la pensie, cei care lucrăm în afara sectorului militar – pentru că deja colegii mei sunt toți la pensie, la 56 de ani – peste 7-8 ani, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, că ne place, că nu ne place, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează mai mult”, a precizat Bolojan, la Europa FM.

Tot premierul precizează că pentru categoriile de persoane care au posibilitatea de pensionare „mult prea devreme” nu mai este sustenabil să se meargă pe această procedură, astfel că nu există altă variantă decât aceasta. Guvernul va prezenta în perioada următoare și o variantă de lucru în acest sens și va veni cu o propunere. Momentan, nu se știe cu cât va crește această vârstă.

„Trebuie crescut, dar nu poți să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii parașutist sau scafandru și alta este să fii la popotă, în spate, adică sunt situații diferite și aici e o problemă de detaliu, dar, inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută”, a adăugat Ilie Bolojan.

De asemenea, el a făcut o referire și la problema legată de nivelul pensiei și de corecții, spunând că situația „nu e în regulă”, dând exemplul unui colonel care a ieșit acum șapte ani la pensie, care are o pensie mult mai mică decât un caporal sau un maistru militar care iese acum.

„Asta nu poate fi corectată de pe-o zi pe alta. Din punctul meu de vedere, în condițiile în care se stabilește creșterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac ar trebui să se ia o sumă de bani – nu pot să dau acum cifre – în care, treptat – treptat, să se vină cu anumite ajustări. Dar când ai creat niște dezechilibre enorme nu poți să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta și nu mi se pare normal, din nou, să dau niște speranțe care nu pot fi onorate, pentru că am colegi care sunt militari pensionari, am oameni pe care îi respect și trebuie să mă văd cu ei pe stradă mâine, când nu mai sunt premier, și nu fac astfel de lucruri”, a mai explicat premierul.

Va rezolva propunerea problemele din sistemul de pensii

FANATIK a luat legătura cu George Moț, specialist pensii private și fondator desprepensiiprivate.ro. Acesta a declarat faptul că prin această măsură se mărește perioada de cotizație, astfel că ar diminua presiunea pusă pe bugetul de pensii. Cu toate acestea, în cazul în care se aprobă o variantă, efectele nu vor fi imediate, ci se vor vedea în timp.

„Prin creșterea vârstei de pensionare se mărește automat perioada de cotizație și se scurtează cea în care pensionarii sunt în plată. Așa ca diminuează presiunea pe bugetul de pensii. Dar este o măsură ale căror efecte se vor vedea în timp. Să nu uităm ca și la magistrați s-a întâmplat același lucru, dar calendarul de implementare este unul foarte lung. Cel mai probabil la fel va fi și la personalul de ordine publică și armata”, a declarat George Moț.

Doar o parte din această categorie ar trebui recompensată

Pe această chestiune, FANATIK a discutat și cu economistul Radu Nechita. Acesta a susținut faptul că aceste sunt „scandaloase” și nu există nicio justificare, nici în .

„Există sistemul general în care suntem majoritatea dintre noi și există sistemele acelea speciale. Lumea se concentrează foarte mult pe acele sisteme speciale pentru că ele, din punct de vedere moral, sunt… scandaloase. Efectiv scandaloase. Deci, oricum s-ar da peste cap magistrații și cea mai mare parte a militarilor să ne explice nouă ce constrângeri și cât e greu și cât e complicată este viața lor și cât de normal este ca ei să iasă la pensie la 45 de ani, nu. Acceptabilitatea socială a acestui lucru este zero. Deci este perceput în societate ca un privilegiu”, a declarat economistul.

Cu toate acestea, Radu Nechita susține că trebuie să existe o anumită recunoștință pentru militarii care au fost, într-adevăr, în teatrele de operații prin țări precum Afganistan și Irak, deoarece și-au riscat viața și ar merita o compensație, însă nu nelimitată. De asemenea, în opinia sa, dificultatea și riscul unei meserii ar trebui rezolvată din salariu, și nu din accesul la pensie. De asemenea, înainte de o măsură ca cea pomenită de Bolojan, ar trebui luate în considerare mai mult aspecte, printre care și speranța de viață din momentul pensionării.

„Sistemele astea speciale sunt deconectate de foarte multe elemente de realitate economică. Societatea le consideră niște privilegii absolut scandaloase din punct de vedere moral și inacceptabile din punct de vedere economic. Am ajuns în situația asta pentru că ele au fost folosite pentru a cumpăra bunăvoința unora și altora. Deci, sunt niște privilegii distribuite de politicieni din calcule politice, nu din calcule economice”, a mai punctat economistul Radu Nechita.

Astfel, expertul subliniază că nu ar trebui ca toți cei din acest sistem să profite de cei care chiar și-au riscat viața și să ceară aceleași beneficii ca și ei. „Hai să nu ne folosim de cei care și-au riscat viața pe nu știu unde și-au rămas probabil cu traume și văzându-și colegii omorâți de mine și de atacuri. Să nu acceptăm ca diverși șefi care au stat pe la căldurică să se poată îmbuiba din bugetul statului”, a mai spus Nechita.

O asemenea măsură, dificil de implementat

De asemenea, expertul a menționat faptul că va fi un lucru extrem de complicat pentru politicieni să implementeze o asemenea măsură deoarece cei vizați vor spune că au semnat un contract și vor invoca motive juridice, așa cum au procedat și magistrații.

„Din punct de vedere juridic, sigur că magistrații, care ei se ocupă cu interpretarea regulilor și legilor, sigur că le vor interpreta în interesul lor, cum au făcut-o și până acum. Este constituțional să mărești impozitele și să faci inflație și să jefuiești în fel și chip contribuabilii, dar nu este constituțional, din punctul lor de vedere, să spui că nu vă mai putem plăti chiar atâta cât ați crezut voi. Deci, din punct de vedere contractual și din punct de vedere legal, eu nu știu cum se va putea împacheta acest lucru.

Orice abolire de privilegii este percepută ca o nedreptate, dar ea trebuie făcută cu vorba bună, nu neapărat cu furci și topoare, cu revoluții și răscoale. Va trebui explicat, va trebui dat opțiuni, nu vă convine, ați plecat. Găsim niște variante pentru a nu adăuga nedreptate la nedreptate. Pe de altă parte, faptul că unii au beneficiat de anumite privilegii, de exemplu cei care s-au pensionat anul trecut la 45 de ani, nu cred că este neapărat justificare ca privilegiile să continue”, a mai declarat Radu Nechita pentru FANATIK.