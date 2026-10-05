Ilie Datcu, fost fotbalist la Dinamo, a murit la fix 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan. A scris istorie în Turcia și a fost preferat de Erdogan în detrimentul lui Hagi

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Ilie Datcu, fostul portar de la Dinamo sau Fenerbahce, printre altele, a murit la vârsta de 89 de ani. El a ajuns în Turcia în 1969, într-o perioadă în care fotbaliștii români nu prea aveau astfel de oporunități. Fostul goalkeeper a apărat inclusiv poarta naționalei României la un moment dat, adunând în acea perioadă 13 meciuri pentru prima reprezentativă.

A murit Ilie Datcu, fostul portar de la Dinamo și Fenerbahce

Cu această ocazie tristă, au ales să onoreze memoria fostului lor fotbalist prin intermediul unui mesaj publicat pe : „Suntem profund îndurerați de pierderea fostului nostru portar Ilie Datcu, care a apărat cu succes fortăreața noastră pentru mai mulți ani și și-a trecut numele în istoria noastră prin campionatele câștigate.

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Transmitem condoleanțele noastre către familia Datcu, cei dragi lui și către măreața comunitate a lui Fenerbahce. Eforturile depuse de tine în tricoul galben-albastru nu vor fi uitate niciodată”. De notat în acest context este și că dispariția lui Datcu s-a produs deci tot pe 5 octombrie, adică la exact

Ilie Datcu, preferat de Recep Tayyip Erdogan ca fotbalist chiar și în detrimentul marelui Gică Hagi

Această dezvăluire i-a fost făcută chiar de către în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când încă nu ocupa această funcție, lui . „Cu Erdogan e o poveste și dau și eu din casă. M-am întâlnit cu el, abia câștigase alegerile parlamentare în 2004. Era primar de Istanbul, a câștigat alegerile ca prim-ministru.

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Nici nu fusese încă numit prim-ministru, câștigase alegerile, urma să fie prim-ministru. Și am eu o discuție cu el, undeva la o clădire oficială, nu la Parlament, dar la Istanbul. Și la un moment dat, era după campanie, era obosit mort. Și în timpul discuției mele politicoase cu el începe să picotească.

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Începe efectiv să… Era obosit. Adică era clar că nu-l interesa prea tare discuția. Și eu zic: ‘Dar ce spuneți de Hagi?. S-a trezit brusc! Efectiv s-a trezit brusc, parcă a fost electrocutat! ‘Nu, Hagi, nu. Datcu!”, a povestit Mircea Geoană în urmă cu ceva timp la podcast-ul