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Ilie Datcu, fost fotbalist la Dinamo, a murit la fix 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan. A scris istorie în Turcia și a fost preferat de Erdogan în detrimentul lui Hagi

Ilie Datcu, fostul portar de la Dinamo și Fenerbahce, printre altele, a murit la vârsta de 89 de ani. Mesajul emoționant transmis de clubul din Turcia: „Suntem profund îndurerați”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.10.2026 | 20:10
Ilie Datcu fost fotbalist la Dinamo a murit la fix 26 de ani de la disparitia lui Catalin Hildan A scris istorie in Turcia si a fost preferat de Erdogan in detrimentul lui Hagi
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Ilie Datcu, fost fotbalist la Dinamo, a murit la fix 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan. Foto: fenerbahce.org
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Ilie Datcu, fostul portar de la Dinamo sau Fenerbahce, printre altele, a murit la vârsta de 89 de ani. El a ajuns în Turcia în 1969, într-o perioadă în care fotbaliștii români nu prea aveau astfel de oporunități. Fostul goalkeeper a apărat inclusiv poarta naționalei României la un moment dat, adunând în acea perioadă 13 meciuri pentru prima reprezentativă.

A murit Ilie Datcu, fostul portar de la Dinamo și Fenerbahce

Cu această ocazie tristă, cei de la Fenerbahce au ales să onoreze memoria fostului lor fotbalist prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare: „Suntem profund îndurerați de pierderea fostului nostru portar Ilie Datcu, care a apărat cu succes fortăreața noastră pentru mai mulți ani și și-a trecut numele în istoria noastră prin campionatele câștigate.

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Transmitem condoleanțele noastre către familia Datcu, cei dragi lui și către măreața comunitate a lui Fenerbahce. Eforturile depuse de tine în tricoul galben-albastru nu vor fi uitate niciodată”. De notat în acest context este și că dispariția lui Datcu s-a produs deci tot pe 5 octombrie, adică la exact 26 de ani de la moartea „Unicului Căpitan”, Cătălin Hîldan. 

Ilie Datcu, preferat de Recep Tayyip Erdogan ca fotbalist chiar și în detrimentul marelui Gică Hagi

Această dezvăluire i-a fost făcută chiar de către actualul președinte al Turciei în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când încă nu ocupa această funcție, lui Mircea Geoană. „Cu Erdogan e o poveste și dau și eu din casă. M-am întâlnit cu el, abia câștigase alegerile parlamentare în 2004. Era primar de Istanbul, a câștigat alegerile ca prim-ministru.

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Nici nu fusese încă numit prim-ministru, câștigase alegerile, urma să fie prim-ministru. Și am eu o discuție cu el, undeva la o clădire oficială, nu la Parlament, dar la Istanbul. Și la un moment dat, era după campanie, era obosit mort. Și în timpul discuției mele politicoase cu el începe să picotească.

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Începe efectiv să… Era obosit. Adică era clar că nu-l interesa prea tare discuția. Și eu zic: ‘Dar ce spuneți de Hagi?. S-a trezit brusc! Efectiv s-a trezit brusc, parcă a fost electrocutat! ‘Nu, Hagi, nu. Datcu!”, a povestit Mircea Geoană în urmă cu ceva timp la podcast-ul „Prietenii lui Ovidiu”. 

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Recep Tayyip Erdogan, actualul președinte al Turciei. Foto: Hepta
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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